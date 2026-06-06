Barómetro Galicia Ártabra: el PP lidera en Ferrol y la mayoría absoluta sigue abierta

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La encuesta sitúa a los populares entre 12 y 13, con pocos votos que marcarían la mayoría absoluta, mientras el PSOE consolida la segunda posición y Eva Martínez supera a Ángel Mato en valoración ciudadana

Ferrol afronta el ecuador del mandato municipal con un panorama político relativamente estable. El Barómetro Galicia Ártabra de junio de 2026, elaborado a partir de 155 encuestas válidas realizadas entre el 1 y el 5 de junio, mantiene al Partido Popular como primera fuerza política en la ciudad y lo sitúa muy cerca de revalidar por segundo año la mayoría absoluta conseguida en 2023.

La estimación de voto con cocina electoral (cada respuesta se pondera por recuerdo de voto en las municipales de 2023 para acercar la estructura de recuerdo de la muestra al resultado real de Ferrol. Este ajuste corrige pequeñas desviaciones de composición muestral y permite una estimación más estable que el voto directo) otorga al PP un 42,8% de los sufragios, seguido del PSOE con un 28,3%, el BNG con un 14,1% y Ferrol en Común con un 9,4%. El conglomerado de resto de opciones que en otros comicios locales no consiguieron representación suman un 5,3%, por lo que continuarían sin entrar en el consistorio ferrolano.

Traducido a concejales, el escenario central dibuja una corporación formada por 12 ediles del PP, 8 del PSOE, 3 del BNG y 2 de FeC, quedando el último concejal en disputa como la principal incógnita demoscópica. La mayoría absoluta en Ferrol se sitúa en 13 representantes.

El PP roza la mayoría absoluta

Los datos reflejan que la formación encabezada por el alcalde, José Manuel Rey Varela, mantiene una posición dominante en el municipio disputando el concejal número 13 con el PSOE. De este modo, la horquilla sitúa al PP entre 12 y 13 concejales, por lo que la mayoría absoluta continúa siendo una posibilidad real a un año de las elecciones municipales.

La encuesta sitúa al BNG como tercera fuerza política con una estimación de tres concejales y opciones de alcanzar un cuarto si consigue movilizar voto urbano de izquierdas. La formación nacionalista destaca especialmente en barrios como Caranza y Esteiro-Recimil.

Por su parte, Ferrol en Común conservaría representación municipal con dos concejales y una horquilla de entre dos y tres ediles. El estudio señala que parte de su base electoral continúa alimentándose del antiguo voto de Podemos.

Valoración de Líderes

El líder más conocido y mejor valorado es el actual regidor José Manuel Rey, rozando casi el aprobado al alcanzar los 2.48 puntos sobre 5.

La socialista Eva Martínez obtiene una valoración media de 2,10 puntos, por encima del exalcalde Ángel Mato, que registra 1,29 puntos.

No obstante, Mato sigue siendo más conocido entre la ciudadanía, con un nivel de conocimiento alto del 61,3%, frente al 41,3% de Martínez. El liderazgo de la dirigente socialista aparece así respaldado por una mejor imagen pública, aunque todavía con recorrido en notoriedad.

Este barómetro fue realizado antes de la designación de Món Fernández como candidato a la alcaldía por parte del BNG.

Los problemas locales marcan el voto

Más allá de la estimación electoral, el barómetro ofrece una radiografía de las preocupaciones de los ferrolanos. Los encuestados sitúan la gestión municipal, la situación económica local y la ejecución de obras como los factores que más influyen en su decisión de voto.

Por detrás aparecen los candidatos y los programas electorales, mientras que la política nacional ocupa un lugar claramente secundario. El dato refuerza la idea de que las próximas elecciones municipales se decidirán principalmente sobre cuestiones locales y sobre la valoración de la gestión realizada en la ciudad.

Escenario abierto para 2027

A un año de las elecciones municipales, el panorama político de Ferrol presenta una fotografía relativamente definida: un PP que mantiene la iniciativa y se mueve en el entorno de la mayoría absoluta; un PSOE que conserva la segunda plaza y busca ampliar su espacio; un BNG consolidado como tercera fuerza; y una FeC que resiste dentro del bloque de izquierdas.

La batalla electoral más relevante, según concluye el estudio, se concentra en el último concejal que podría decidir si el Partido Popular gobierna nuevamente con mayoría absoluta o si la corporación municipal queda más abierta a posibles acuerdos tras las elecciones de 2027.

Acceso a datos y ficha técnica

https://github.com/GaliciaArtabra/barometro