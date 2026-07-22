Rueda ensalza en Narón al Grupo Cándido Hermida como ejemplo de la industria gallega

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este miércoles al Grupo Cándido Hermida como un «ejemplo perfecto» del potencial industrial de Galicia y puso en valor la trayectoria de esta empresa familiar de Narón, a la que señaló como referente internacional por su capacidad para competir en mercados de alta exigencia, su compromiso con la Formación Profesional Dual y su contribución a la transformación de la madera con alto valor añadido.

Durante una visita a las instalaciones de la compañía, ubicada en el polígono industrial de Río do Pozo, Rueda estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro; el alcalde de Valdoviño, Alberto González, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

El jefe del Ejecutivo gallego aseguró que conocer la empresa era una «asignatura pendiente» y felicitó tanto al fundador, Cándido Hermida, como a su equipo por haber convertido un pequeño taller de carpintería en una compañía de referencia internacional. En este sentido, destacó que la evolución del grupo refleja el modelo de muchas empresas gallegas que, a partir del esfuerzo y el trabajo familiar, han logrado crecer y consolidarse en sectores altamente competitivos.

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Rueda subrayó además el carácter familiar de la empresa y valoró la continuidad generacional al frente del grupo, así como la estabilidad de su plantilla, indicando que muchos trabajadores permanecen en la compañía desde hace años, lo que, a su juicio, evidencia la creación de «una gran familia» dentro de la organización.

El presidente de la Xunta también destacó la implicación del Grupo Cándido Hermida en la Formación Profesional Dual, asegurando que es el principal colaborador de este modelo educativo en Galicia. Según explicó, numerosos estudiantes realizan su formación práctica en la empresa y muchos de ellos terminan incorporándose a su plantilla, por lo que consideró imprescindible contar con compañías de este nivel como aliadas para adaptar la formación a las necesidades del tejido productivo.

En su intervención, Rueda puso igualmente el foco en la capacidad tecnológica e industrial de la empresa, especializada en proyectos de carpintería y mobiliario para grandes cruceros y embarcaciones de lujo, además de trabajar para otras compañías gallegas de primer nivel. En este sentido, resaltó que clientes de todo el mundo eligen a una empresa de Ferrolterra para ejecutar trabajos de gran precisión, lo que, afirmó, demuestra la calidad de la industria gallega.

CADENA DE VALOR

El presidente vinculó el ejemplo de Cándido Hermida con la estrategia de la Xunta para impulsar la cadena de valor de la madera. Recordó que el Gobierno gallego acaba de aprobar nuevas líneas de ayudas para fomentar proyectos constructivos con este material, así como el Plan Director da Madeira, que contempla cerca de 200 millones de euros de inversión para fortalecer el sector.

Asimismo, reiteró el objetivo del Ejecutivo autonómico de que una cuarta parte de las nuevas construcciones promovidas por la Xunta utilicen la madera como material principal, defendiendo que las técnicas actuales permiten desarrollar edificaciones sostenibles y de alta calidad, combinando este recurso con otros materiales y con tecnología de vanguardia.

Rueda concluyó felicitando a los responsables de la empresa y a los alcaldes de la comarca por contar con una industria que calificó como un referente de la marca Galicia y que, aseguró, constituye «un ejemplo perfecto» de la capacidad empresarial de la comunidad autónoma.