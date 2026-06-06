Falleció el capitán de fragata, ferrolano, Alejandro Ruiz y Ruiz de Cortazar

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Alejandro Ruiz y Ruiz de Cortázar, Jandro para todo el que le conocía, nos dejó a los 59 años. Falleció el pasado martes, día 2 de Junio de 2026 en Madrid, donde últimamente residía.

Capitán de Fragata de la Armada, Jandro era el cuarto hijo de nueve hermanos, cuatro de los cuales son oficiales de la Armada como él y su padre, el fallecido Diego Ruiz López.

Gran deportista, en su juventud llegó a jugar en las categorías inferiores del Racing de Ferrol.

Ingresó en la Escuela Naval Militar en agosto de 1988 y desarrolló su carrera en diversos destinos en Ferrol, Canarias, Cartagena y en los últimos años en Madrid, en el ámbito de las comunicaciones.

Aprendió de su padre las artes de la caza y la pesca que practicaba siempre que podía.

Jandro se fue sin avisar, con una sonrisa, sin querer molestar, como era él. Un gran hijo, hermano y tío, amigo entrañable al que siempre podías recurrir. Así le recordarán su incansable madre, Mariely, y sus ocho hermanos, cuñados, y sus dieciséis sobrinos que le adoraban.

Sus restos mortales fueron depositados en el panteón familiar este viernes en el cementerio municipal de Catabois, en Ferrol y posteriormente se celebró un funeral en la iglesia castrense de San Francisco. En unos días se celebrará un funeral en Madrid para el que todavía no hay fecha

Descanse en Paz, que la Virgen del Carmen le arrope y acompañe en esta última singladura. «Fiel a su juramento hasta el último instante, que el Señor de los mares guíe su rumbo hacia la eternidad.»

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sentidos pésame a Mariely, a sus hermanos y demás familia.