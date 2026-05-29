Yan Matheus de Deus, primer fichaje de O Parrulo Ferrol para la próxima temporada

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O Parrulo Ferrol ha anunciado este viernes su primer refuerzo para el nuevo proyecto deportivo: la incorporación del jugador brasileño Yan Matheus de Deus, que se compromete con la entidad ferrolana para las próximas dos temporadas.

El club continúa así dando forma a una plantilla que califica como “ambiciosa, sólida e ilusionante” de cara a la próxima campaña, en la que busca dar un salto de calidad competitivo.

Un refuerzo de peso desde Brasil

Yan Matheus de Deus, de 30 años, llega a Ferrol tras consolidarse como uno de los ala-pívots más destacados del fútbol sala brasileño. Su trayectoria incluye pasos por clubes de primer nivel como Corinthians y Jaraguá, dos de las referencias históricas del país sudamericano.

El jugador aterriza en el conjunto ferrolano tras haber conquistado la Liga Nacional de Brasil en tres ocasiones: en 2022 con Corinthians y en 2024 y 2025 con Jaraguá, firmando además actuaciones decisivas en las últimas temporadas con registros superiores a los 20 goles en competición liguera.

Perfil técnico y aportación al equipo

Desde el club destacan su perfil como ala-pívot diestro con gran capacidad táctica, movilidad constante y lectura de juego. También subrayan su calidad en la finalización y el pase, así como su versatilidad para generar ventajas y finalizar con ambas piernas, un recurso poco habitual en el fútbol sala de alto nivel.

Su incorporación está llamada a reforzar aspectos clave del juego del equipo, como la posesión, la fluidez ofensiva y la eficacia de cara a portería, además de aportar experiencia, carácter competitivo y mentalidad ganadora.

Un fichaje muy perseguido

El jugador ha estado en el radar de varios clubes españoles en los últimos años, y su nombre había sido vinculado en distintas ocasiones a la Liga española. Sin embargo, ha sido ahora cuando el proyecto ferrolano ha conseguido cerrar su incorporación, en un movimiento que el club considera estratégico dentro de su nueva planificación deportiva.

Con este fichaje, O Parrulo suma talento y jerarquía a su plantilla y abre oficialmente su mercado de incorporaciones para la próxima temporada.