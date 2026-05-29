Triatlón Ferrol participa en la Liga Nacional de Triatlón

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El Campeonato de España de Triatlón por Clubes y los nacionales de Triatlón SuperSprint Relevos/Parejas se disputan el fin de semana en Roquetas de Mar.

Representan al Club Triatlón Ferrol, en estas nuevas jornadas de la Liga Nacional de Triatlón, Hugo Prida, Hugo Goiriz, Manuel Pozuelo, Ariel Soto, Raphaël Dassonville, Corentin Lefer, Ismael Vieitez, Daniel Esbrí, Diego González, Tom Rodríguez.

El sábado 30 de mayo se abrirán las competiciones con el Campeonato de España de Triatlón por Clubes 2026. Se disputa en distancia Sprint, de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera. A las 12:30 horas comenzará la Segunda División Masculina, con una segunda serie a las 13:15 horas

El domingo 31 se disputarán los espectaculares y explosivos Campeonatos de Españade Triatlón SuperSprint Relevos/Parejas, con salida a las 9 horas en la categoría Masculina

Los circuitos que debe realizar cada pareja constan de 300 metros de natación, 6’6 kilómetros de ciclismo y 1’6 kilómetros de carrera a pie.

La Liga Suzuki de Triatlón constan de siete jornadas repartidas en tres fines de semana de competiciones. La primera sede fue Águilas, las jornadas centrales se disputan en Roquetas de Mar, y el final de ambas ligas tendrá lugar en el mes de septiembre en Arenales del Sol, Elche.