Turbi seguirá en O Parrulo Ferrol hasta 2029 y se convierte en uno de los pilares del nuevo proyecto

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O Parrulo Ferrol ha anunciado la renovación de David Bouzón Doce “Turbi” para las próximas tres temporadas, asegurando así la continuidad de uno de los jugadores más representativos de la entidad ferrolana y una de las prioridades de la nueva junta directiva entrante.

El club destaca que la continuidad del jugador va mucho más allá del apartado deportivo, al considerar a Turbi como uno de los grandes símbolos de identidad de la entidad. Formado en la cantera parrula desde niño, el ala ferrolano se ha convertido con el paso de los años en un auténtico referente tanto dentro como fuera de la pista.

Desde O Parrulo Ferrol subrayan que Turbi representa los valores de compromiso, esfuerzo y sentimiento de pertenencia que la entidad quiere seguir transmitiendo a su afición y a las nuevas generaciones de jugadores de la escuela. Su figura es vista además como un ejemplo para los más jóvenes, al demostrar que la constancia y el trabajo diario permiten alcanzar el máximo nivel competitivo.

En el comunicado emitido este jueves, el club también pone en valor el peso que el jugador tiene dentro del vestuario, donde destacan su profesionalidad, humildad y compromiso colectivo, cualidades que consideran fundamentales para mantener la filosofía del equipo.

En las dos últimas temporadas, Turbi ha ganado además protagonismo sobre la pista, participando en acciones decisivas y anotando goles importantes que ya forman parte de la memoria reciente de la afición de A Malata.

Con esta renovación, O Parrulo Ferrol continúa perfilando una plantilla “sólida, competitiva y reconocible” de cara a la próxima campaña, manteniendo a uno de los futbolistas más identificados con el club y con la ciudad.

La entidad concluye asegurando que existen jugadores que simplemente pasan por un equipo y otros que representan lo que un club quiere ser, situando a Turbi dentro de este último grupo.