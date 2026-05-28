O Pavillón de O Val acolle o II Torneo Cidade de Narón de Hockey Patíns, unha xornada que este ano será algo máis ca un torneo: unha festa do hockey patíns aberta a familias, clubs, afeccionados e veciñanza.
Participan 7 clubs: Hockey Narón, Hockey Club As Pontes, Compañía de María, Hockey Oroso, Traviesas Hockey Club, SD Ponferradina Hockey e Laredo Club de Hockey. Unha participación que traerá ao Val equipos de Galicia, Castela e León e Cantabria, con máis de 180 xogadores das categorías Escolas, Benxamíns e Infantís.
Ademais, dentro da programación haberá tamén un partido da categoría Benxamín Feminino, algo que nos fai especial ilusión. O hockey patíns é un deporte mixto e en Hockey Narón contan cunha presenza feminina moi importante nos equipos de base, polo que queren que o torneo sirva tamén «para visibilizar ás nenas que xa forman parte deste deporte e animar a que máis xogadoras se acheguen á pista».
Ao longo do día haberá partidos de base pola mañá e pola tarde, pero tamén pechan a xornada cun plan para todos os públicos: Ao mediodía, haberá pulpeiro do Carballiño no Ambigú de Chelo, na AAVV Irmandiños do Val, para que as familias poidan xantar na contorna do pavillón e seguir desfrutando do ambiente do torneo. Pola tarde teremos tamén un dos momentos especiais da xornada: un partido de categoría sénior entre CDM Hockey Patines e Infante de Sagres, de Porto (Portugal), unha oportunidade para ver hockey patíns de moito nivel e seguir achegando este deporte ao público da comarca.
Para rematar, haberá un concerto do grupo Keepers e un food truck con pizzas artesás, diante da AAVV do Val, co Ambigú de Chelo aberto durante a xornada.
Outro detalle que nos fai especial ilusión é que os trofeos e medallas desta edición están feitos pola Asociación Nuestra Señora de Chamorro,.dando tamén protagonismo ao tecido social da zona.
A idea é que sexa unha xornada de deporte, convivencia e ambiente familiar, e que sirva tamén para seguir facendo medrar o hockey patíns en Narón. A entrada será de balde.