El PSOE reclama al gobierno local que cumpla los estatutos en la reubicación del Archivo de Ferrol

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El grupo municipal socialista en Ferrol ha reclamado este viernes al gobierno local del PP que cumpla con los estatutos que regulan el funcionamiento del Archivo de Ferrol de cara a su futura reubicación, tras el anuncio del ejecutivo municipal de dotar a este servicio de unas instalaciones más adecuadas.

La concejala socialista Montserrat Dopico ha valorado positivamente la intención expresada por el concejal de Cultura, Ponte Far, de mejorar las condiciones del archivo municipal, que custodia fondos documentales de gran valor histórico desde hace más de tres siglos.

No obstante, la edil ha criticado la situación actual del servicio, recordando el traslado realizado el pasado mes de agosto a un espacio situado en la antigua zona de aseos, una decisión que califica como una “chapuza” y que, según señala, tuvo como objetivo liberar espacio para despachos de asesores del gobierno municipal.

Dopico ha subrayado que la Ley del Archivo de Ferrol (2003), en su artículo 8, establece con claridad las condiciones que deben cumplir estas instalaciones, que deben contar con tres áreas diferenciadas: zona de trabajo con oficinas, sala de consulta para ciudadanos e investigadores, y área de depósito documental, además de garantizar la conservación y seguridad de los fondos frente a factores de degradación.

Asimismo, la representante socialista ha recordado que cualquier traslado del archivo debe contar con el aval del Consello de Arquivos de Galicia, que debe verificar que las nuevas instalaciones cumplen los requisitos técnicos establecidos.

En palabras de la edil, “unha cidade coa carga histórica de Ferrol debe ter unhas instalacións dignas para custodiar os documentos que atesoran unha parte importantísima da súa memoria histórica e documental”, destacando la necesidad de garantizar su correcta conservación, seguridad y accesibilidad.

Finalmente, Montserrat Dopico ha denunciado que la biblioteca personal de la escritora Julia Uceda, cedida al Concello de Ferrol, continúa almacenada en cajas en el obispado por falta de un espacio adecuado en la ciudad, lo que impide que la ciudadanía pueda disfrutar de este legado cultural.