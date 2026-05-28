El Celta nuevo aliado de Asotrame para fomentar la donación de médula

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Con motivo del Día internacional del cáncer en sangre, el Real Club Celta se alía con Asotrame para lanzar en sus redes sociales un mensaje en favor de la donación de médula ósea.

Un gesto anónimo, altruista y universal que, en ocasiones, resulta imprescindible sensible para salvar la vida de muchos pacientes con cánceres hematológicos.

El club compartía este jueves en sus cuentas oficiales un vídeo en el que, de manera directa y desenfadada, explica lo básico de este proceso. Y lo hace dejando claro que cualquier persona de entre 18 y 40 años con buena salud tiene en su mano dar una segunda oportunidad a una persona diagnosticada de leucemia, de linfoma… que necesita un trasplante de médula para salir adelante y carece de familiares compatibles.

Además, dos de los jugadores con más futuro del primer equipo refuerzan este mensaje solidario de la Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea (Asotrame).

Así, Pablo Durán, que se recupera de una intervención quirúrgica en el hombro izquierdo, y el canterano Yoel Lago prestan su imagen y ponen voz a la causa, incidiendo en que la donación es un proceso sencillo y seguro que permite donar vida.

La iniciativa busca conectar con el público joven, con especial atención a los varones. El 64% de las personas inscritas en el Registro español de donantes de médula ósea (REDMO) son mujeres, pero los donantes más valorados son hombres jóvenes, pues mejoran la efectividad del trasplante.

Asotrame agradece el apoyo brindado por el Real Club Celta para tratar de seguir sumando nuevos donantes de médula en Galicia (en la actualidad, más de 16.000).

La colaboración con la asociación, que trabaja por mejorar la calidad de vida de pacientes de cáncer hematológico y sus familias y cuenta con presencia en los principales hospitales gallegos, incluirá próximamente una nueva pieza audiovisual.