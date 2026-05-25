El Espacio +60 Afundación de Ferrol organiza una tienda solidaria en favor de la Cocina Económica de la ciudad

25 mayo, 2026 Dejar un comentario 44 Vistas

Archivo. Afundacion +60 -2025

Las socias y socios del Espacio +60 de Ferrol de Afundación, la Obra Social de ABANCA, pusieron en marcha una tienda solidaria cuyos beneficios se destinarán a la Cocina Económica de la ciudad.

La tienda estará abierta al público a partir de este lunes 25 de mayo hasta el viernes 29 de mayo, en horario de 10.00 la 13.00 horas y de 17.00 la 20.00 horas, en la recepción de la Sede Afundación de Ferrol.

Tienda solidaria +60 Afundación de Ferrol- Fot. archivo 2025

En el taller solidario elaboran mandiles, complementos de lana, trabajos en patchwork, marcapáginas, bolsos, bolsas de compra hechas con paraguas reciclados, gorros, chales, llaveros… cuya recaudación por su venta destinan a la Cocina Económica de Ferrol desde el 2006.

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