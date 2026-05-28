Ferrol premia con aparcamiento gratuito a conductores que mantienen los 15 puntos del carné

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La concejala de Movilidad y Seguridad del Concello de Ferrol, Pamen Pieltain, y el jefe de la Policía Local, José Antonio Chao Cabana, entregaron este jueves los vales de aparcamiento gratuito incluidos en la campaña ‘Conduce Seguro, gañamos todos’.

En total, se repartieron 25 vales de 10 horas de estacionamiento gratuito en el aparcamiento subterráneo de la avenida de Irmandiños, en la Praza do Carbón, dirigidos a conductores y conductoras de Ferrol que conservan intactos los 15 puntos del permiso de conducir.

La iniciativa busca reconocer las buenas prácticas al volante y fomentar una conducción responsable entre la ciudadanía. Según destacó Pieltain, “a través desta iniciativa buscamos pór en valor as boas condutas dos que, coa súa prudencia e respecto ás normas de tráfico, contribúen activamente á convivencia nas vías e á prevención dos accidentes”.

La campaña ‘Conduce Seguro, gañamos todos’ forma parte de las acciones impulsadas por el Concello para promover la seguridad vial y concienciar sobre la importancia del respeto a las normas de circulación.