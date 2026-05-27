Adjudicadas todas las plazas MIR disponibles en Galicia: la última, en Ferrol y de medicina de familia

27 mayo, 2026

En esta convocatoria, para la que no será necesaria repesca, medicina familiar vuelve a ser la última especialidad en cubrirse por completo.

Las 682 plazas con las que contaba Galicia en la convocatoria de Formación Sanitaria especializada -más conocida como MIR– de este 2026 ya se han cubierto, sin necesidad de activar el proceso de repesca. La última se ha adjudicado este mismo miércoles 27, pasadas las 12.30 horas. Ha sido una vacante de medicina familiar y comunitaria en el área sanitaria de Ferrol.

Del total de plazas ofertadas, la mayoría eran precisamente de esta categoría, seguida por Enfermería (116), y ya a mucha más distancia Farmacia (17), Psicología (16), Biología y Física, con cuatro cada una, y Química, con dos plazas.

La provincia de A Coruña era la que concentraba más plazas, 323; seguida de Pontevedra, 213; Lugo, 76; y Ourense, 70.

En base a los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, medicina familiar y comunitaria vuelve a ser la especialidad que más tarda en cubrirse por completo. A nivel nacional, este miércoles quedaban 171 puestos, todos de esta especialidad. En Galicia, 39 y también todos de medicina familiar.

Además de Ferrol, Monforte de Lemos es la otra ubicación con menor demanda de peticiones, junto a Ourense. A nivel nacional, en la misma situación se encuentran Ponferrada (León), Don Benito (Badajoz) y Cáceres.

 
 
 

