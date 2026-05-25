Nova edición da andaina solidaria contra o cancro en As Pontes

As Pontes celebrará o vindeiro 7 de xuño, ás 11:00 horas, unha nova edición da andaina solidaria “As Pontes en marcha contra o cancro”, unha iniciativa xa consolidada no municipio que combina actividade física, participación cidadá e compromiso social, organizada pola Xunta Local da Asociación Española Contra o Cancro (AECC).
A actividade foi presentada na mañá deste lúns coa participación da concelleira de Igualdade, Tania Pardo, da concelleira de Deportes, Elena López, e da presidenta da Xunta Local da AECC nas Pontes, Loli Prieto, quen coincidiron en salientar a importancia desta convocatoria como ferramenta de sensibilización, apoio ás persoas afectadas pola enfermidade e impulso á investigación oncolóxica.
Durante a presentación, a concelleira de Igualdade, Tania Pardo, puxo en valor a continuidade deste tipo de iniciativas no municipio e destacou que “esta andaina se suma a outras actuacións impulsadas en materia de promoción da saúde e prevención, como o club de saúde ou o convenio de declaración de espazo sen fume na praia do lago e a súa contorna”, subliñando a colaboración entre o Concello e o tecido asociativo local como eixo fundamental destas accións.
Pola súa banda, a concelleira de Deportes, Elena López, salientou o carácter aberto e participativo da proposta, sinalando que “é unha actividade accesible para toda a cidadanía que promove hábitos de vida saudables e reforza o papel do deporte como ferramenta de cohesión social e solidariedade”.
A presidenta da Xunta Local da AECC, Loli Prieto, agradeceu o apoio institucional e social recibido e expresou a súa confianza en acadar unha ampla participación, lembrando que “en edicións anteriores, mesmo con condicións meteorolóxicas adversas, superáronse as 200 inscricións, polo que agardamos superar esa cifra este ano e seguir medrando como comunidade solidaria”.
A andaina contará cun percorrido aproximado de 4,5 quilómetros polas rúas do núcleo urbano, cun itinerario circular con saída e chegada no Concello das Pontes. Trátase dunha actividade non competitiva e aberta a todas as idades, concibida como un espazo de encontro e convivencia arredor dunha causa común.
O obxectivo principal da convocatoria é a recadación de fondos destinados á investigación contra o cancro, así como o apoio integral a pacientes e familias, reforzando ao mesmo tempo a concienciación social sobre a importancia da prevención e da detección precoz. O prezo da inscrición é de 8 euros para persoas adultas e 5 euros para menores de 12 anos, incluíndo en ambos casos unha camiseta e un dorsal solidario como agasallo conmemorativo da iniciativa.
As inscricións poden formalizarse nos establecementos colaboradores Óptica Baamonde, Saavedra, Bar A Cepa, Urbo Moda, Amas de Casa, Mayge e La Mercería, así como a través da plataforma en liña enmarcha.contraelcancer.es, facilitando a participación de toda a veciñanza.
Desde o Concello das Pontes e a Xunta Local da Asociación Española Contra o Cancro, faise un chamamento á participación cidadá nesta xornada solidaria, que volverá converter a vila nun exemplo de implicación colectiva arredor dunha causa común.
A iniciativa busca mobilizar á veciñanza nun acto de apoio, sensibilización e compromiso social, reforzando o traballo conxunto na loita contra o cancro e no impulso á investigación.