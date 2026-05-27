El Centro Mixto de Investigación UDC-Navantia consolida su trayectoria e inicia una nueva etapa en colaboración con STGO

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El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acogió, en la mañana de este miércoles, una sesión de difusión del trabajo realizado durante la primera fase del Centro Mixto de Investigación UDC-Navantia (CEMI) – impulsado por la Universidade da Coruña (UDC), Navantia y la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP – y con financiación del fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER/FEDER) en el marco del Programa de Galicia Feder 2021-2027. Asimismo, se presentó una nueva etapa, denominada CEMI 2, en la que se seguirá avanzando en la transformación digital del astillero ferrolano y de la que formará parte STGO.

En este acto de cierre del CEMI 1 y de presentación del llamado CEMI 2 participaron el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao; el director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro; el CEO de STGO, Pablo González; la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, y la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, así como otras autoridades.

En su intervención, el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, habló del trabajo realizado a lo largo de estos últimos diez años entre la Xunta de Galicia, la empresa pública Navantia y la propia Universidad, al tiempo que destacó la importancia del ecosistema creado a su alrededor destacando el “valor incalculable” de los proyectos nacidos en este entorno.

Por su parte, el director del astillero de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, resaltó el gran éxito de esta colaboración y subrayó la importancia de incorporar a esta nueva etapa una empresa del ecosistema industrial de la comarca. También aprovechó su intervención para destacar el papel de Ferrol como “foco de excelencia” de la fabricación de fragatas, con la innovación como una de las claves para mantener este posicionamiento a nivel mundial.

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, indicó que “esta alianza entre a Universidade da Coruña y el astillero ha contribuido al avance de la competitividad de la industria naval gallega y a aumentar las capacidades de la universidad, generando riqueza y empleo en Galicia”.

Del mismo modo, el CEO de STGO, Pablo González, habló de su incorporación a esta alianza como empresa que forma parte de un ecosistema “en el que nos sentimos cómodos porque compartimos la misma vocación y la misma visión”.

Desarrollo de software propio, publicaciones en revistas y congresos científicos y 30 contratos a tiempo completo formalizados

El trabajo desarrollado durante más de tres años por el Centro Mixto de Investigación UDC-Navantia (CEMI) cristalizó en cinco proyectos que están en fase de análisis para su implantación en el astillero. Asimismo, la Universidade da Coruña (UDC) y Navantia registraron dos desarrollos software propios y publicaron más de 25 artículos entre revistas y congresos científicos.

En el ámbito laboral, el CEMI 1 supuso la contratación de 30 personas a tiempo completo , a las que se suma la participación de profesionales tanto del astillero como de la Universidad en las distintas líneas de trabajo. Los proyectos más avanzados se centran en áreas como la robotización, la inspección de soldadur a, la trazabilidad de materiales, el mantenimiento del sistema energético o los test de impacto. Mediante tecnologías avanzadas se consiguió predecir comportamientos, digitalizar y automatizar procesos y reducir tareas repetitivas, lo que redunda en un avance de la eficiencia, costos y tiempo y en un aumento de la productividad.

El Centro Mixto de Investigación UDC-Navantia (CEMI) destacó por una estrecha y continua colaboración entre Universidad y astillero, basada en un modelo de innovación conjunta que facilitó la transferencia de conocimiento y un enfoque práctico, orientado a la producción y alineado con el modelo de astillero 5.0. Esta cooperación acerca a Navantia una ventaja competitiva al tiempo que le permite a la Universidad el crecimiento de sus profesionales en un contorno real, con el nivel de exigencia y precisión propio de la industria de defensa y con una clara proyección internacional.

El CEMI 2, que incorpora a STGO, da continuidad a esta exitosa alianza. Supone la consolidación de las tres grandes líneas de investigación en marcha (Gemelo digital de planta y proceso, Gemelo digital de buque y Nuevos procesos) y permite seguir avanzando en los pilotos en desarrollo, al tiempo que suma nuevos proyectos adaptados a la evolución del sector naval y a sus necesidades.

Foto: en el centro de la imagen, de izquierda la derecha, el director del astillero de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Carmen Cotelo, y el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, junto parte del equipo del CEMI en los jardines del Campus Industrial de Ferrol.



