A secretaria xeral da Alianza EMERGE, Lesley Lelourec, visitou o Campus Industrial de Ferrol

26 mayo, 2026

De esquerda a dereita, Marcos Míguez, Ana Ares, Lesley Lelourec, Pablo Rodríguez-Vellando e Marceliano Rodríguez, antes do comezo da recepción institucional no Campus Industrial de Ferrol.

A vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, e o director do Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez, recibiron, este martes, no edificio da Vicerreitoría, á secretaria xeral da Alianza EMERGE, Lesley Lelourec, un posto vinculado á University of Limerick (Irlanda), institución que coordina este Proxecto Erasmus+ no que participan un total de nove universidades europeas de rexións periféricas, entre elas, a Universidade da Coruña (UDC).

Xunto coa secretaria xeral da Alianza EMERGE, achegáronse ata o Campus Industrial de Ferrol o líder de investigación desta iniciativa, o profesor da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos e integrante do Grupo de Investigación Enxeñaría da Auga e do Medio Ambiente da Universidade da Coruña (UDC), Pablo Rodríguez-Vellando, e o coordinador da Alianza na institución herculina, Marceliano Rodríguez.

Ao remate da recepción institucional, trasladáronse ata o Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI) onde foron recibidos pola súa directora, Belén Montero. Ao longo da visita, puideron coñecer, entre outros, o Laboratorio de Mecánica de Fluídos, o Laboratorio de Propiedades Térmicas e Reolóxicas de Materiais (PROTERM) e o Canal de Ensaios Hidrodinámicos. A maiores, mantiveron unha breve reunión con persoal investigador do Grupo Integrado de Enxeñaría e do Laboratorio de Enxeñaría Mecánica.

Transformando a educación superior nas rexións periféricas de Europa

A Alianza EMERGE (Empowering the Margins of Europe through Regional and Global Engagement) está conformada por nove universidades europeas que colaboran para transformar a educación superior en rexións periféricas. O seu obxectivo e o de promover a inclusión, a innovación e a mobilidade no ámbito universitario, contribuíndo á creación dun Espazo Europeo de Educación máis cohesionado e equitativo.

A Universidade da Coruña (UDC) forma parte desta alianza xunto coa University of Limerick (Irlanda), Democritus University of Thrace (Grecia), Europa-Universität Flensburg (Alemaña), Inland Norway University of Applied Sciences (Noruega), Neapolis University Pafos (Chipre), Université Bretagne Sud (Francia), Université Rennes 2 (Francia) e a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Eslovaquia).

No seu conxunto, estas nove institucións conforman un Eurocampus con máis de 125.000 estudantes, comprometido cunha educación superior máis accesible, diversa e conectada tanto a nivel rexional como internacional.
