Todas as farmacias de Neda contan con prazas de estacionamento exprés

27 mayo, 2026 Dejar un comentario 118 Vistas

O Concello de Neda vén de completar a sinalización das prazas de aparcadoiro exprés nas inmediacións das tres farmacias da localidade (Uriarte, Portela e Muchiqueira). A medida busca facilitarlle o estacionamento á clientela destes establecementos, pensando especialmente  nas persoas de idade avanzada ou que teñan algunha doenza.

A cuadrilla de operarios do PEL- Concellos, que financia a Deputación da Coruña, encargouse do pintado das prazas e da colocación dos sinais verticais, que limitan a un máximo de 15 minutos o tempo de ocupación dentro do horario de apertura.

A medida busca mellorar a accesibilidade a estes servizos esenciais, que xa contaban con prazas destinadas a vehículos de persoas con mobilidade reducida.

Lea también

As Pontes estreará o 1 de xuño a Feira Científica Intercentros “Pontes nas Ciencias»

O salón de plenos do Concello das Pontes acolleu esta martes a presentación oficial de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *