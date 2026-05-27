El sector del comercio de alimentación irá a la huelga este viernes en la provincia de A Coruña

Las organizaciones sindicales CC.OO, CIG, UGT y USO han convocado una jornada de huelga en el sector del comercio de alimentación de la provincia de A Coruña para este viernes 29 de mayo. Una protesta que llega tras meses de negociación «sin interés de la patronal» en mejorar las condiciones laborales y salariales de las miles de personas trabajadoras afectadas por el convenio.

Así lo ha denunciado UGT en una nota de prensa, donde también ha afeado la postura de «absoluto inmovilismo» de la representación empresarial, a quien ha acusado de «negarse a asumir propuestas que permitan recuperar poder adquisitivo, avanzar en la conciliación o mejorar unas condiciones laborales cada vez más deterioradas en un sector esencial».

Entre las demandas, la CIG se ha referido en una nota de prensa a una subida salarial de un 10% para 2026, 4,5% para 2027 y 4% para 2028, «en todos los casos con cláusula de revisión salarial atendiendo al IPC real».

En este sentido, ha denunciado que este sector «arrastra una pérdida continuada de poder adquisitivo y que los salarios apenas superan el SMI». Junto a esto han reclamado avances en las condiciones laborales con reducción de jornada, avances en el cobro de las bajas por IT, plus de antigüedad o de domingos, entre otras.

Durante la jornada se desarrollarán concentraciones en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela y Ribeira, con todo, las organizaciones sindicales han llamado a la participación del conjunto del personal del sector para defender un «convenio digno que reconozca el esfuerzo diario de las plantillas y permita avanzar en derechos laborales y salariales».