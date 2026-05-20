El personal docente, investigador y de administración que participa en la UDC International Staff Week 2026 visita el Campus Industrial de Ferrol

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La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, recibió, este miércoles, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, al personal docente, investigador y de administración y servicios procedente de Albania, Alemania, Armenia, Austria, Bosnia Herzegobina, Camboya, Croacia, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Moldavia, Montenegro, Mozambique, Palestina, Portugal, Rumanía, Turquía, Ucrania y de Georgia que está participando en la UDC International Staff Week 2026.

A lo largo de la mañana, las 34 personas participantes en esta International Staff Week se acercarán hasta el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) donde podrán visitar el Laboratorio de Ingeniería Mecánica, de Mecánica de Fluidos, el de Aplicaciones Industriales del Láser, el de Polímeros, el de Propiedades Térmicas y Reológicas de Materiales y el Canal de Ensayos Hidrodinámicos.

Ya por la tarde, está previsto que se acerquen hasta el Mirador de Monte Ventoso, situado en Doniños, y que conozcan la playa de San Jorge.