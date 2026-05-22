Más de 13.000 estudiantes gallegos se presentarán a la PAU 2026, que se desarrollará en 10 municipios y 36 sedes

Ferrol congregará a 832 estudiantes.

Los exámenes de la PAU congregarán este año a 13.441 estudiantes –495 más que el año pasado, pues fueron 12.946 los matriculados– en 36 centros repartidos en una decena de localidades de las cuatro provincias gallegas. Según ha dado a conocer este viernes la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), el 46,76% de los estudiantes se examinarán en la provincia de A Coruña, el 33,63% en Vigo, el 10,14% en Lugo y el 9,47% lo hará en la provincia ourensana.

Además de en facultades de las siete ciudades gallegas (A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Ferrol, Lugo y Ourense), las pruebas se celebrarán el 2, 3 y 4 de junio también en institutos de Cee (A Coruña), Viveiro (Lugo) y A Rúa (Ourense).

Por localidades, la mayoría de los estudiantes realizarán los exámenes en la ciudad de Vigo (3.026), A Coruña (2.855) y Santiago (2.472), seguido de Pontevedra (1.494), Ourense (1.229) y Lugo (1.049). Finalmente, Ferrol congregará a 832 estudiantes, Viveiro a 224, A Rúa a 134 y Cee a 126.

HORARIOS Y EXÁMENES

La PAU 2026 arrancará en Galicia con el examen de Lengua Castellana y Literatura y, al igual que pasó el año pasado, la prueba de Lengua Gallega y Literatura será el último día, lo que implicará que todos los estudiantes deberán acudir durante las tres jornadas, cuando lo habitual era la que en la última se celebrasen solo exámenes de algunas materias optativas, por lo que había alumnos que ya no debían ir.

Así, la selectividad en Galicia iniciará a las 09.00 horas del martes 2 de junio con una presentación en la que se informará a los estudiantes sobre cómo se desarrollarán las tres jornadas de exámenes. Tras esto, llegará el primer examen, el de Lengua Castellana y Literatura, que comenzará a las 10.00 horas y terminará a las 11.30 horas.

Después de media hora de descanso, los exámenes continuarán con el de Historia de España o Historia de Filosofía, que será desde las 12.00 horas hasta las 13.30 horas. Ya por la tarde, de 16.00 a 17.30 horas, se retomarán los exámenes con Geología y Ciencias Ambientales; Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos.

Finalmente, desde las 18.00 horas hasta las 19.30, será el turno de Dibujo Técnico; de la segunda lengua extranjera: Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués; y de Historia de la Música y de la Danza.

SEGUNDA Y TERCERA JORNADA

La segunda jornada, la del miércoles 3 de junio, iniciará a las 09.30 horas hasta las 11.00 horas con el examen de la primera lengua extranjera y continuará a las 11.30 horas con Biología; Tecnología e Ingeniería II; Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las AA.PP. y al Diseño II.

Por la tarde, de 16.00 a 17.30, será la prueba de Física; Empresa y Diseño de Modelos de Negocio; Griego; Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II. La jornada terminará con los exámenes de Química; Geografía; Diseño y Literatura Dramática, que serán de 18.00 a 19.30 horas.

La selectividad 2026 llegará a su fin el jueves 4 de junio con el examen de Lengua Gallega y Literatura –que tendrá lugar desde las 09.30 horas hasta las 11.00 horas– y con Matemáticas II; Latín II; Artes Escénicas; Dibujo Artístico II; Análisis Musical II y Ciencias Generales –desde las 11.30 horas hasta las 13.00 horas–.