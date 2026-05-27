El Baxi Ferrol ficha a la estadounidense Maggie Doogan

27 mayo, 2026 Dejar un comentario 63 Vistas

Maggie Doogan | Universiy of Richmond

El Baxi Ferrol continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026-2027 con la incorporación de la jugadora estadounidense Maggie Doogan, que reforzará el juego interior del equipo dirigido por Lino López.

Doogan destaca por su versatilidad, su capacidad física y su lectura del juego, lo que le permite aportar en diferentes posiciones gracias a su movilidad y talento ofensivo. Además, sobresale por su intensidad defensiva, su capacidad reboteadora y su habilidad para generar ventajas tanto cerca del aro como en situaciones de tiro exterior.

Con su llegada, el conjunto ferrolano incorpora a una jugadora con gran proyección y margen de crecimiento, que encaja con la filosofía competitiva y dinámica del club.

Desde la entidad han querido darle la bienvenida a la ciudad y desearle éxito en esta nueva etapa defendiendo los colores del Baxi Ferrol, con un mensaje de recibimiento incluido: “Benvida ao Inferno de Punta Arnela, Maggie!”.

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