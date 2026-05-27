Hugo López, plata en la Copa de Europa Cadete de Portugal de Judo

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El pasado fin de semana se disputó en Faro la Copa de Europa Cadete de Portugal de Judo. Hugo López Pereira, de la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra, se desplazó con la selección gallega para participar en la categoría de -50kg, en la que estaban inscritos 50 participantes.

El joven judoca naronés realizó una gran competición ganando todos sus combates, llegando a la final con un gran judo, y demostrando su progresión a lo largo de esta temporada.

En su primer combate ganó al Francés Nguyen, en el siguiente al Italiano Lattanzi. En octavos de final se enfrentó al número 1 del mundo de su categoría, el Brasileño Arthur Bonato, al que ganó en un espectacular combate.

En cuartos de final derroto al Italiano Kevin Amadio y en Semifinales al judoca eslovaco Matus Kozak. En la final, perdió con el también italiano Ismael Mehabra, en su primera final a nivel internacional y en la que le pudo la falta de experiencia de nuestro joven judoca.

Esta medalla abre la posibilidad de la participación de Hugo López en el Campeonato de Europa de la categoría.