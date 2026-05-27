El BNG pide integrar en el SERGAS los servicios de ASFEDRO en Ferrol

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El BNG de Ferrol ha presentado una moción al pleno del Concello de este jueves en la que solicita instar a la Xunta de Galicia a avanzar en la integración plena de los servicios de atención a las drogodependencias que actualmente presta la entidad ASFEDRO dentro de la red del Servizo Galego de Saúde (SERGAS).

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, defendió que esta integración es una “reivindicación histórica” que busca garantizar que la atención a las personas con problemas de adicciones reciba el mismo tratamiento que el resto de prestaciones sanitarias públicas.

Según explicó el grupo nacionalista, el objetivo es acabar con la dependencia de convenios anuales y asegurar una atención estable, integrada y de calidad para los pacientes de la área sanitaria de Ferrol. En este sentido, el BNG subraya que en otras zonas de Galicia ya se ha producido la integración de unidades similares en el SERGAS, mientras que en el caso de Ferrolterra aún se mantienen servicios gestionados por entidades sin ánimo de lucro como ASFEDRO.

El BNG advierte además de la “inestabilidade financiera” que, según señala, sufre la entidad debido a su dependencia de subvenciones y convenios temporales. Esta situación, añade, condiciona la contratación de personal, el mantenimiento de instalaciones y la planificación asistencial, lo que repercute en la calidad del servicio.

Iván Rivas insistió en la necesidad de establecer mecanismos de diálogo y participación con ASFEDRO para avanzar en su integración en el sistema público, así como en la estabilización del personal y la mejora de sus condiciones laborales.

El grupo nacionalista considera que la incorporación plena de estos servicios al SERGAS permitiría eliminar desigualdades entre áreas sanitarias y reforzar la atención a las personas con adicciones en la comarca de Ferrolterra.