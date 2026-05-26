Guillermo Fernández Romo no seguirá como entrenador del Racing la próxima temporada

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M. V. La entidad ferrolana comunicó al mediodía de este martes el fin de la vinculación contractual con el técnico madrileño, Guillermo Fernández Romo, así como con su ayudante, Elías Martí.

Guillermo Fernández Romo llegaba al Racing en el mes de enero para sustituir a un Pablo López que había conseguido 30 puntos en la primera vuelta y tenía al equipo luchando por el play-off de ascenso Pese a ello, la Dirección de Fútbol liderada por Álex Vázquez y Diego Rivas decidió hacer un cambio en el banquillo, buscando un revulsivo que le diera una mejoría al equipo.

Por desgracia, el tiempo ha demostrado que fue una decisión totalmente desacertada, ya que Fernández Romo solamente ha conseguido sumar 19 puntos en una segunda vuelta donde el Racing se despidió muy pronto del objetivo principal de la temporada, el ascenso de categoría, y tuvo una media de puntos que lo situó como uno de los peores conjuntos del segundo tramo de competición.

Desde la entidad racinguista se le agradece a Fernández Romo los servicios prestados y se le desea mucha suerte para su futuro personal y profesional. Para este miércoles, está prevista una comparecencia del director de fútbol, Álex Vázquez, para hacer una valoración de la temporada. Habrá que ver también si el club da a conocer quién se hará cargo del banquillo del primer equipo de cara al próximo curso.