Valdoviño pecha a programación das Letras Galegas co espectáculo “Vitaminas B e C: Begoña Caamaño”

A función do prestixioso ilusionista terá lugar o domingo ás 18:00 horas no auditorio, con entrada libre e de balde ata completar aforo.
O Concello de Valdoviño pecha este domingo a programación deseñada con motivo do Día das Letras Galegas co espectáculo de Martín Camiña Ilusionista titulado “Vitaminas B e C: Begoña Caamaño”. Será no auditorio da casa da cultura, a partir das 18:00 horas, con entrada de balde e libre ata completar aforo. A función conta co apoio da Deputación da Coruña a través da Rede Cultural.
Trátase dun espectáculo familiar máxico e literario, cargado de ilusións que conforman un círculo, cuxo perímetro é Circe, Morgana e os medios de comunicación. Desta maneira, o ilusionista Martín Camiña, Premio Nacional de Maxia de Donostia e Premio da Asociación Portuguesa de Ilusionismo, percorre o vieiro vital de Begoña Caamaño, homenaxeada no Día das Letras Galegas deste 2026.
O Concello pon así o broche de ouro a unha programación que comezaba a primeiros de mes co espectáculo de narración oral “Mitoloxías disidentes. A caixa de Begoña”, a cargo de Cris de Caldas e no marco do ciclo de teatro Ven o Venres; continuaba na antesala do 17 de Maio coa iniciativa “Begoña Caamaño estivo aquí!, na que a profesora Pim Patinho botaba a vista atrás para lembrar a visita da xornalista e escritora á nosa vila, acto que contou coa música de Maio, e incluía tamén o concerto estelar de Encrucillada na contorna da área recreativa das Forcadas no mesmo Día das Letras Galegas.