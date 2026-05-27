La música de Ferrolterra brilla en los Premios Martín Códax da Música 2026 con dos galardones para artistas de la comarca

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La comarca de Ferrolterra volvió a demostrar el enorme talento musical que atesora tras lograr dos importantes reconocimientos en la XIII edición de los Premios Martín Códax da Música 2026.

Por un lado, la joven banda de rock/metal Keepers nacida en el verano de 2022 y formada por chicos y chicas que entonces apenas contaban con una media de edad de 15 años, se proclamó ganadora en la categoría Metal/Heavy. El grupo ferrolterrano ha destacado desde sus inicios por su potente directo, interpretando clásicos del rock y grandes himnos del metal junto a composiciones propias como ‘Jane Doe’, ‘The Game of Mind’ y ‘Leave Me… Little Flower’.

Con más de 60 conciertos a sus espaldas, la banda hizo historia en el Resurrection Fest al convertirse en 2023 en la formación más joven en actuar en el festival, experiencia que repetirían en 2024 y también en 2025 durante el XX aniversario del evento.

La gala también dejó otro gran éxito para Ferrol con la victoria de la artista ferrolana Lidia India en la categoría Músicas do Mundo. La cantante y compositora encontró su voz artística a través de los viajes, construyendo una propuesta musical que une lo ancestral y lo contemporáneo, fusionando ritmos gallegos con los paisajes sonoros descubiertos durante su estancia en Latinoamérica.

Su música combina tambores, melodías tradicionales y electrónica, creando una experiencia cercana y llena de identidad propia. Desde su regreso a Galicia en 2014, Lidia India ha formado parte de diferentes proyectos musicales y en 2022 publicó su primer disco, ‘Nas Rúas’. Actualmente trabaja en un nuevo álbum previsto para 2025, continuando una evolución artística marcada por la exploración sonora sin perder su esencia: “cantar desde el corazón y para el cuerpo”.

Estos reconocimientos consolidan el gran momento creativo que vive la música en Ferrolterra, con artistas jóvenes y propuestas innovadoras que continúan llevando el nombre de la comarca por toda Galicia.