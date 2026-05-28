«El ruido de la oposición hace ganar votos al gobierno local»-(José L.Álvarez)

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José Luis Álvarez-Tras la lectura de las últimas notas de prensa con las que el grupo municipal socialista nos está vendiendo lo no vendible con ataques director al grupo popular, y con insultos al alcalde, basta ver el de este miércoles, todo me hace pensar que el psoe ferrolano da por ganadas las elecciones generales del pp y ataca diciendo que el alcalde se prepara para su traslado a Madrid….. ya no saben por donde atacar dia tras dia.

Entiendo la frustración de mas de un ciudadano ante el clima político constante y las continuas acusaciones diarias pero pienso que frustados ….los autores de esos artículos que al día de hoy a un año electoral todavía no han digerido la perdida de la alcaldía.

Este tipo de estrategias y declaraciones son muy habituales en la política local, donde la oposición intenta desgastar al gobierno municipal sugiriendo que el alcalde tiene ambiciones fuera de la ciudad, mientras que el partido gobernante suele defender su compromiso con la gestión local y calificar las críticas de ataques sin fundamento.

Al final, este ruido constante, ya saben aquello de que “mucho ruido y pocas nueces”, puede resultar agotador para los ciudadanos que buscan centrarse en los problemas reales de la ciudad.

Sí, desde el punto de vista de la sociología política, los ataques diarios y continuos a menudo producen un efecto bumerán que termina fortaleciendo al partido gobernante, en este caso el Partido Popular de Ferrol. Cuando la crítica se percibe como destructiva o repetitiva en lugar de constructiva, tiende a activar varios fenómenos que benefician al liderado por señor Rey Varela.

Los continuados ataques del PSOE favorecen al PP

Y preguntándome el por qué esos ataques continuos fortalecen al PP local, me aparecen algunas contestaciones rápidas y hasta diría acertadas.

La sensación de acoso externo provoca el llamado «efecto de cierre de filas«, logrando que los votantes del PP defiendan con más firmeza a sus siglas de lo que lo harían en un clima calmado, lo que se denomina fidelización del voto propio.

El ciudadano medio asocia la confrontación constante con la «vieja política» o la falta de propuestas reales, lo que desgasta la valoración de los líderes de la oposición en las encuestas. Un claro desgaste y rechazo a la oposición.

Los datos demuestran que esta dinámica no erosiona el respaldo popular; el barómetro de Sondaxe publicado por La Voz de Galicia refleja que el PP mantiene intacta su hegemonía con una previsión de 13 concejales en Ferrol, blindando su mayoría absoluta.

Los ataques al alcalde

Al centrar los ataques en la figura del regidor y su posible proyección hacia Madrid, la oposición eleva su perfil político e indirectamente confirma su peso específico, mientras que él obtiene el aprobado de los ciudadanos (5,29) frente al suspenso del resto de líderes locales, según la encuesta de ese medio. .

Cuando la estrategia política se enfoca exclusivamente en el ataque diario, se corre el riesgo de generar saturación y desafección, lo que habitualmente consolida la posición de quien ya ostenta el gobierno.

Todo esto, según mi opinión, es que la estrategia empleada por los socialistas locales está más que equivocada, son viejos artilugios que hoy en día no sirven para nada, solo para ver en el papel los nombres de determinados ediles que ya están en plena línea de desgaste y que no quieren perder rueda.

Y para colmo el señor Mato, quizás para hacerse oir y quedar bien con aquellos a los que al perder en el 23 no le dieron el puesto solicitado y esperado da una píldora poltronera y nos suelta este mensaje “Cuando dentro de unos años, con tranquilidad, podamos analizar todo esto que está pasando, nos daremos cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar esos que dicen querer gobernar y los intereses que defienden. Tomen nota de cómo actúan medios, empresas e incluso jueces para desgastar a un gobierno legítimo.

Yo tampoco creo en las casualidades y me preocupa que determinadas instituciones coordinadamente pretendan doblar el pulso a un gobierno legalmente elegido. Mucho ánimo.”.

No se da cuenta que muchos medios, empresas e incluso jueces están cumpliendo con su deber, mientras que algunos de los suyos están hundidos en el fango, del que tanto pregonaron. Pero eso da para otro artículo