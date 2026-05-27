Andrés Suárez presenta este viernes en Ferrol su nueva gira ‘Lúa’

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El cantautor Andrés Suárez llegará este viernes, 29 de mayo, al Auditorio de Ferrol para presentar su nueva gira ‘Lúa’, un espectáculo que arrancará a las 20:30 horas y en el que el artista repasará tanto los temas de su último trabajo como algunos de los grandes éxitos de su trayectoria.

Considerado uno de los máximos exponentes de la nueva canción en español, Andrés Suárez presenta con ‘Lúa’ su décimo álbum de estudio, definido como uno de los discos más personales e íntimos de su carrera. El trabajo supone un recorrido emocional por el desamor y los nuevos comienzos, nacido además de una etapa complicada para el músico, quien confesó haber atravesado un periodo de depresión durante su creación.

El artista ferrolano estará acompañado sobre el escenario por su banda habitual, en un directo en el que volverán a estar presentes la cercanía, la sensibilidad y la fuerza interpretativa que caracterizan sus conciertos.

Entre las canciones incluidas en ‘Lúa’ destaca ‘San José, Almería’, inspirada en el paisaje del Cabo de Gata, así como ‘Elena’, dedicada a una persona quién le hizo tres discos. El álbum también aborda temáticas como los celos en ‘Cuánto daría’ y sorprende con una incursión en la bachata a través de ‘C’, una canción homenaje a Juan Luis Guerra.

Desde sus comienzos en bares y pequeños escenarios, Andrés Suárez se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la música de autor en España y América Latina gracias a unas letras marcadas por la poesía y la emoción.

El concierto tendrá una duración aproximada de 110 minutos y las entradas, con precios desde 30 euros, ya están disponibles en las taquillas del Teatro Jofre y del Auditorio, así como a través de la plataforma de venta anticipada de Ataquilla.