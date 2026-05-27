Ferrol viaja al siglo XVIII con la VI edición del Festival Ilustrado este fin de semana

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Ferrol se transformará este viernes y sábado en un escenario histórico para celebrar la VI edición del Festival Ferrol Ilustrado, una cita cultural que conmemora sus 300 años con una amplia programación de actividades, música, visitas guiadas y recreaciones de época.

La ciudad recuperará el ambiente del siglo de las luces los días 29 y 30 de mayo con propuestas para todos los públicos, en un evento que combina divulgación histórica, participación ciudadana y ocio cultural en las calles del centro urbano.

Un arranque con participación escolar e intergeneracional

La programación comenzará el viernes a las 12:00 horas en la Praza de Armas con un encuentro intergeneracional entre escolares y personas mayores. En este acto conmemorativo, el alumnado formará el número 300 y la bandera de la ciudad con cartulinas de colores, en homenaje a los 300 años del Ferrol Ilustrado.

El aniversario recuerda la designación de Ferrol en 1726 como base militar y capital del Departamento Marítimo del Norte, un hito clave en el desarrollo urbano, naval y social de la ciudad.

Actividades culturales, recreaciones y visitas guiadas

Por la tarde, la Praza de Amboaxe será el epicentro de la actividad con la presencia de personas caracterizadas con trajes de época y la celebración del II Encontro de Influencers Locais. A la misma hora, se ofrecerá una visita guiada gratuita al Ferrol de la Ilustración, con salida desde la oficina de turismo del Puerto (inscripción previa en el teléfono 643 478 499).

Posteriormente, un pasacalles ilustrado recorrerá el barrio de A Magdalena antes de la entrega de los Premios Ilustrados 2026. La jornada incluirá también una actuación de ópera a cargo de la soprano Rosalía Varela Martín, seguida de bailes ilustrados y una sesión nocturna en la residencia militar para las personas inscrita en el teléfono 643 478 499.

El programa se completa con talleres de maquillaje, retratos, degustaciones y actividades musicales que transformarán la ciudad en un escenario del siglo XVIII.

Programación del sábado

El sábado 30 continuará la actividad con pasacalles de bandas de música locales, sesiones de retratos en vivo, maquillaje ilustrado, un gran duelo ilustrado y un aperitivo gratuito para personas caracterizadas en la Praza de Amboaxe.

Por la tarde habrá nuevos pasacalles, el gran baile ilustrado y, como cierre, la representación teatral “Terror Ilustrado” en el Cantón de Molíns a las 22:00 horas.

Durante ambas jornadas se instalará un punto de recogida de firmas para apoyar la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial bajo el nombre “Cidade de Ferrol: Porto da Ilustración”, además de un puesto de venta de productos conmemorativos.

Premios Ilustrados 2026

Los Premios Ilustrados de este año reconocerán a la investigadora Esperanza Piñeiro, al presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel, y al historiador Jaime Antón Viscasillas por su contribución al festival y a la difusión del siglo XVIII en la ciudad.

La concejala de Turismo, Maica García, animó a la ciudadanía a participar en esta nueva edición del festival, que busca poner en valor el pasado histórico de Ferrol y su legado ilustrado.