XV aniversario de Galicia Ártabra-Carta del almirante Ignacio Frutos al director

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Ignacio Frutos Ruiz

Querido Pedro:Mi más sincera enhorabuena, a ti y toda la plantilla del magnífico periódico que tan bien diriges por estos 15 años de andadura y, porque no decirlo, a veces tormentosa travesía.

Bajo tu excelente dirección Galicia Ártabra digital nos ha regalado a los ferrolanos, y a los que no lo somos pero nos sentimos como tal, información continua, veraz e imparcial de todo lo que pasa en Ferrol y su comarca. Contigo al timón, Ártabra Digital ha pasado a ser un diario de obligada lectura para todos los ferrolanos, pero sobre todo

para aquellos que viven más allá de Pedrafita y que tienen la imperiosa necesidad de leerte y así enterarse de lo que pasa en esta maravillosa tierra. Gracias a Ártabra Digital la sensación de morriña que siempre se tiene cuando se está fuera, sin desaparecer del todo, sí queda mucho más llevable.

Todavía recuerdo, siendo Contralmirante y estando en Madrid destinado, cuando me llamaste, casi a la vez que el AJEMA, para felicitarme por mi inmediato ascenso a Vicealmirante y mi destino con Almirante jefe del Arsenal de Ferrol.

Sin lugar a dudas hay personas que informan, y hay personas que además dejan huella. Tú y tu periódico pertenecéis a este selecto grupo que consigue que las palabras tengan alma, cercanía y verdad.

Quiero darte/daros las gracias por vuestra manera de mirar la vida y de contar lo que ocurre en nuestra tierra y especialmente en la Armada, esa Institución tan querida por ti, Pedro, y que hace 10 años, te condecoró con todo merecimiento con una Cruz del Mérito Naval.

En tiempos donde muchas veces la información se convierte en polémica y donde todo parece manipulada e interesada, Galicia Ártabra siempre trasmite información con grandes dosis de humanidad, sensibilidad y respeto por las personas y las Instituciones y eso no se aprende en ninguna universidad; nace de dentro.

Ártabra Digital no sería lo mismo sin tu voz, tu compromiso y esa forma tan especial de acercar las historias a quienes te leemos a diario. Detrás de cada artículo se percibe dedicación, honestidad y amor por Ferrol, por Galicia y por la Armada.

Estoy convencido que mientras te quede un mínimo de fuelle, y afortunadamente te queda mucho, nunca perderás esa pasión por el periodismo ni esa cercanía que hace que muchos sintamos que, más que leer noticias, escuchamos a alguien que comprende y acompaña.

Sabes que desde que nos conocimos hace ya 13 años cuando era COMARFER cuentas con mi inestimable cariño y mi admiración más sincera, consciente de que este sentimiento es mutuo, prueba de ello cuando hace unos años tu periódico, contigo a la cabeza, me premió con un inmerecido Ártabra al ferrolanismo, que el otro día recordabas en el Jofre.

Un abrazo muy fuerte con todo mi afecto y gratitud, deseándote salud, inspiración y muchos años más deleitándonos con historias y noticias que merecen ser recordadas.