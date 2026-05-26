Este jueves presentación en el Casino Ferrolano del libro «Una mal denominada Rondalla: Airiños da miña Terra»

26 mayo, 2026 Dejar un comentario 107 Vistas

Este jueves, día 28 de mayo,  a las 19:00 en el Casino Ferrolano se celebrará, organizado por el Liceo Europeo de las Artes,  el acto de presentación del libro » Una mal denominada Rondalla: Airiños da miña Terra» obra de Juanjo de los Ríos, Jaime López Fernández y Manuel Longueira Santana.

Un trabajo muy interesante porque en este libro según manifiestan los autores «recuperamos, corregimos y aportamos nuevos datos de una de nuestras Agrupaciones más importantes».

Sin duda un libro, cuya maquetación y edición corrió por cuenta de los autores, que ayuda a complementar nuestra historia musical, y que seguramente, según ellos «no será el último«.

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