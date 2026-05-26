La Policía Local de Ferrol realiza cerca de 500 pruebas de alcohol y drogas en un control nocturno con 19 denuncias

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La Policía Local de Ferrol llevó a cabo durante la noche del pasado viernes 23 al sábado 24 de mayo un amplio dispositivo de control de alcohol y drogas en distintos puntos de la ciudad, en el que se realizaron cerca de 500 pruebas a conductores.

El operativo se saldó con un total de 19 denuncias administrativas, de las cuales 17 fueron por superar la tasa permitida de alcohol y dos por resultado positivo en drogas. En estos últimos casos, uno correspondió al consumo de THC y el otro a cocaína.

Los controles se desarrollaron entre las 22:00 y las 07:00 horas en varios puntos estratégicos de la ciudad, concretamente en la Ponte das Cabras, la avenida Salvador Allende, la intersección de la rúa Rochell con Españoleto y la rotonda Uxío Novoneira.

Además de las denuncias relacionadas con alcohol y drogas, los agentes interpusieron otras dos sanciones por infracciones graves al Reglamento General de Vehículos. Una de ellas fue por circular con la ITV caducada y la otra por llevar una modificación importante en el tubo de escape sin silencioso.

Durante el dispositivo también se tramitó un delito por negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conforme a los artículos 383 y 379.2 del Código Penal.

Asimismo, un conductor fue denunciado por conducción temeraria después de intentar huir de uno de los controles instalados en la Ponte das Cabras, realizando una maniobra marcha atrás con el vehículo. Finalmente, fue interceptado por los agentes en la rúa Panamá.