Ferrol en Común propone regular las autocaravanas y crear un servicio público de bicicletas eléctricas

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Ferrol en Común presentará en el pleno municipal de este jueves dos mociones enfocadas en avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible y ordenado, con propuestas relacionadas con la regulación del turismo de autocaravanas y la implantación de un servicio público de bicicletas eléctricas en Ferrol.

La formación defiende que ambas iniciativas buscan mejorar la movilidad, favorecer el turismo sostenible y reforzar la convivencia ciudadana, al tiempo que se generan nuevas oportunidades económicas para la ciudad.

En relación con el turismo itinerante, Ferrol en Común propone la elaboración de una normativa específica para regular el estacionamiento y uso de autocaravanas, caravanas y vehículos tipo camper en el municipio. El grupo municipal considera que el incremento de este tipo de turismo supone una oportunidad para el comercio y la hostelería local, además de contribuir a desestacionalizar la actividad turística.

Sin embargo, critican la actuación “con improvisación” del gobierno local ante los conflictos registrados en los últimos veranos, especialmente en las zonas de playa, y atribuyen la falta de soluciones estables a la ausencia de una ordenanza municipal. En este sentido, recuerdan que la Fegamp elaboró en 2021 una ordenanza tipo para este tipo de regulación, a la que el Concello de Ferrol no se adhirió.

La moción plantea abrir un proceso de diálogo con entidades vecinales, colectivos afectados y asociaciones de autocaravanistas con el objetivo de consensuar una normativa municipal. También solicitan mejoras en el área de autocaravanas de A Malata, que consideran insuficiente tanto en espacio como en servicios.

Ferrol en Común sostiene que el objetivo debe ser compatibilizar el uso turístico de estos vehículos con la convivencia ciudadana y la sostenibilidad ambiental, evitando “a prohibición e a estigmatización” del colectivo.

Por otra parte, la formación también defenderá en el pleno la creación de un servicio público de bicicletas eléctricas como alternativa de movilidad sostenible en Ferrol. El grupo señala que numerosas ciudades europeas están reduciendo la dependencia del vehículo privado mediante sistemas de transporte más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Desde Ferrol en Común recuerdan que tanto la Axenda Urbana 2030 de Ferrol como varios proyectos financiados con fondos europeos apuestan por una ciudad más conectada, accesible y sostenible, priorizando los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público.

Según la formación, Ferrol reúne condiciones favorables para desarrollar un sistema público de bicicletas eléctricas, especialmente por la conexión entre barrios y por los futuros cambios urbanísticos asociados al proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’.

La propuesta incluye la realización de un estudio técnico y económico, la búsqueda de financiación europea y autonómica, la mejora de las infraestructuras ciclistas y el impulso de campañas de educación vial. Además, plantean la creación de una mesa de participación ciudadana para implicar a colectivos y entidades en el diseño y seguimiento del proyecto.

Ferrol en Común defiende que este servicio contribuiría a reducir emisiones contaminantes y ruido, complementar el transporte urbano, fomentar hábitos saludables y favorecer tanto el turismo sostenible como el comercio local.