Controversia por unas declaraciones del presidente de Navantia ante una posible entrada de capital privado

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Ferrol en Común (FeC) y CCOO de Industria han emitido sendas notas de prensa para rechazar «rotundamente» unas afirmaciones del presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, que consideran «profundamente erróneas y preocupantes».

En concreto, han afeado que Domínguez abrió la puerta a una posible entrada de capital privado en la empresa pública durante un foro organizado en Bilbao por Deusto Business y PKF Attest.

Ferrol en Común ha advertido que hablar de privatización supone priorizar la rentabilidad económica por encima del empleo, las condiciones laborales y el futuro industrial de la comarca. «Ferrol ya conoce las consecuencias de décadas de desmantelamiento industrial», ha señalado.

Por su parte, Víctor Ledo Suárez, responsable estatal del sector naval de CCOO Industria, ha denunciado la subcontratación masiva que ya se produce en Navantia constituye «una privatización encubierta» de gran parte de la actividad.

A su juicio, las declaraciones de Domínguez son «un intento de justificar problemas de gestión» y «resultan «insultantes» cuando se habla de falta de talento o dificultades técnicas, ya que «el anterior Plan Estratégico incluía medidas de formación que nunca se llevaron a cabo».

Ambos colectivos han coincidido en exigir el refuerzo de la empresa pública, más inversión –como la construcción del dique en Ferrol–, la negociación inmediata del Plan Estratégico 2026-2029 y el desbloqueo del convenio colectivo, firmado el pasado diciembre y pendiente de aspectos clave como los contratos relevo o la clasificación profesional.

ACLARACIÓN DESDE NAVANTIA

Fuentes de la empresa han matizado este martes las palabras de su presidente. Así, Navantia ha señalado que «con respecto a las palabras del presidente de Navantia en un foro, recogidas por distintos medios, aclarar que se trataba de una reflexión a futuro en el contexto de la industria en Europa, pero no es un escenario que se esté planteando en este momento. Fue en respuesta a una pregunta que le hicieron en un foro».

Pese a esta matización, los críticos han insistido en que cualquier debate sobre privatización es «inaceptable» y «más aún teniendo en cuenta que Navantia pertenece a la SEPI y forma parte de un Gobierno de izquierdas que supuestamente defiende la empresa pública».