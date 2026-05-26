La Mancomunidade y Cofer exploran el potencial económico de sus residuos con una consulta al tejido empresarial

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La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal (Cofer), ha puesto en marcha una consulta dirigida al tejido empresarial de la comarca para analizar cómo se generan y gestionan actualmente los residuos y subproductos en las empresas del territorio.

La iniciativa forma parte del diagnóstico de economía circular que se está elaborando para Ferrolterra dentro del programa Rede Eusumo, impulsado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia y destinado a fomentar el cooperativismo y la economía social. Este programa financia el 80 % de la actividad.

El cuestionario permanecerá abierto hasta el próximo 5 de junio y podrá completarse a través de un enlace disponible en la página web de la Mancomunidade. La consulta está dirigida a empresas y establecimientos comerciales de los nueve municipios que integran la entidad supramunicipal: Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda y Valdoviño.

El objetivo es recopilar información sobre los tipos de residuos y materiales que generan las empresas, los canales utilizados para su gestión, el coste económico que supone y las posibilidades de reutilización de determinados subproductos que actualmente son descartados.

El estudio también analizará posibles fórmulas de simbiose industrial entre empresas de la comarca, de manera que los residuos generados por una actividad puedan convertirse en recursos útiles para otra cercana.

A través de las diecisiete preguntas que conforman el cuestionario, se pretende detectar oportunidades de aprovechamiento de materiales que permitan impulsar nuevas actividades económicas en el territorio, especialmente aquellas vinculadas a la economía social.

Una vez finalizado el diagnóstico y analizados los datos obtenidos, está prevista la celebración de varias jornadas informativas en la comarca para presentar los resultados y las oportunidades identificadas.