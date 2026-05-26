El ciclo ‘Clásicos Inéditos en Versión Española’ proyecta mañana ‘La feria del crimen’ en el Torrente Ballester

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El Centro Cultural Torrente Ballester acogerá mañana miércoles, a partir de las 20:30 horas, la proyección de ‘La feria del crimen’ (Sinner’s Holiday), dentro del ciclo cinematográfico ‘Clásicos Inéditos en Versión Española’, impulsado por el Concello de Ferrol.

La película, dirigida por John G. Adolfi, está considerada un clásico del cine criminal estadounidense de la etapa pre-code y destaca por ser el debut cinematográfico del legendario actor James Cagney.

El ciclo tiene como objetivo recuperar películas de las décadas de los 40 y 50 que nunca llegaron a estrenarse en los circuitos comerciales españoles de la época.

En apenas 59 minutos de metraje, el filme relata la historia de una familia que intenta salir adelante trabajando en una feria de atracciones durante los años de la Gran Depresión en Estados Unidos.

La cinta está basada en la obra teatral de Broadway Penny Arcade, estrenada en 1930, lo que permitió a James Cagney y Joan Blondell interpretar en la gran pantalla los mismos papeles que ya habían encarnado en el teatro.

La entrada será gratuita hasta completar aforo.