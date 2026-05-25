Mónica Naranjo actuará el 20 de noviembre en el Coliseum de A Coruña

La artista Mónica Naranjo actuará el próximo 20 de noviembre en el Coliseum de A Coruña en la que será la única actuación en Galicia, incluida en su gira Greatest Hits Concerts y en la que repasa sus éxitos más célebres para conmemorar 30 años de carrera profesional.

La venta de entradas se activó este lunes a partir de las 16.00 horas, presencialmente en la taquilla de la plaza de Ourense y online en Ataquilla.com, zoommusic.eres y monicanaranjo.com.

Este concierto es la primera llegada del tour de Mónica Naranjo a Galicia, después de recorrer en el 2025 México, Estados Unidos y diferentes ciudades de España, con un gran éxito de público.

«El Coliseum ya es uno de los recintos de referencia en el panorama cultural de toda España, los mejores artistas del mundo quieren venir porque aquí hay un público que sabe de música, que es entregado y que sabe transmitir su cariño a los que llegan a la ciudad para demostrar su talento«, asegura el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.