Con emoción, aplausos, y lleno en el Jofre, Galicia Ártabra entregó sus «ártabros 2025/26»

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En una brillante jornada, con “abarrote total” en la tarde de este viernes, día 22 de mayo se celebró en el teatro Jofre en Ferrol, la gala de la entrega de los “premios ártabros 2025-26” que anualmente concede el periódico digital Galicia Ártabra, en este caso celebrando el quince aniversario de su fundación, un 23 de abril de 2011. Unos premios que se conceden a organismos, instituciones, asociaciones, a ciudadanos que por diversos motivos se distinguieron en su labor diaria, siempre en beneficio a los demás.

Concierto musical

Previamente al acto, a las seis y media de la tarde, en el exterior del teatro la Agrupación Musical «Virgen del Carmen» ofreció un amplio repertorio musical, de tal manera que muchos de los asistentes a la gala retrasaron su entrada al teatro por pasar un buen rato con los sones de la Agrupación.

El director de Galicia Ártabra junto con el alcalde de Ferrol fueron los encargados de recibir a las distintas autoridades y demás invitados

Comienza el acto

El acto comenzó a las siete y diez de la tarde con notable asistencia de autoridades, representantes de organismos, asociaciones, entidades, premiados e invitados. Hubo abarrote y sobre todo «un muy buen ambiente»

Asistentes

Entre los asistentes junto con el alcalde, José Manuel Rey Varela se encontraban el Conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos López-Prado; el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez; el general jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra, Marcial González Prada; el presidente de la diputación provincial Valentín González Formoso; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; el rector de la Universidad da Coruña, Ricardo Cao Abad; la delegada territorial de la Xunta. Martina Aneiros Martínez; el almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar; el director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo; el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; el almirante Ignacio Frutos Ruiz; la Vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol, Ana Isabel Ares; el director del Campus Industrial, Marcos Míguez González.

Hubo también amplia representación de los concellos de la zona norte, la alcaldesa de Narón Marián Ferreiro; el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín; la alcaldesa y el primer teniente alcalde de Fene, Sandra Permuy y Manuel Polo; alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro; alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus Fonticoba; portavoz municipal de Neda, Javier Novo Rodríguez; teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera y ediles, los populares, María del Carmen Pieltain Fernández; José Antonio Ponte Far José Tomé López y Ricardo Aldrey Rey; y la edil socialista Ana Lamas Villar; la segunda teniente alcalde de As Pontes, Elena López Seco.

La Armada además de los altos mandos también estuvo representada, asistieron entre otros, el comandante jefe del Tercio del Norte de Infantería de Marina, coronel Antonio Palmero Romero; el Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ) del Arsenal de Ferrol, capitán de navío Manuel Aguirre González; los comandantes-directores de la ESENGRA y «Antonio de Escaño», capitanes de navío José Manuel Faraldo Sordo y Jaime Boloix Tortosa; el ayudante mayor del Arsenal, capitán de fragata David Almeida García; el director del Museo Naval de Madrid, Juan Escrigas Rodríguez; el cf José Manuel De Mata Hervás,comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol; el teniente coronel de Infantería de Marina,Víctor Hugo Blanco Urgorri; y miembros del Museo Naval.

También, entre los asistentes, se encontraban Eva Martínez Montero, jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de Migración; el presidente del Casino Ferrolano, Alberto Vázquez; el presidente de la SAF, Ricardo Díaz-Casteleiro Romero y el vicepresidente MIguel Brotóns; el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, Fernando Iguacel; el director territorial de Empleo, Juan José Couce; la presidenta del club de Prensa, Julia Díaz Sixto; el presidente y la gerente del Centro Comercial Aberto A Magdalena, Olegario Álvarez y Belén Pérez; y representantes asociaciones empresariales, culturales, sociales, deportivas y vecinales; los colaboradores de Galicia Ártabra, Jaime Domínguez, Adán Puentes, Julia Mª Dopico, Joaquín Enríquez; Xan Morales; Carlos J. García; José Carlos Enríquez; así como premiados, familiares y acompañantes.

Y se suman asimismo los premiados con los «ártabros 2025/26»

PREMIOS ÁRTABROS 2025/26

Los «ártabros 2025/26»

El jurado encargado de conceder los premios “ártabros” acordó que se entregaran a la Armada Española, en el 300 aniversario de la concesión a Ferrol del título de Departamento Marítimo, con el inicio de los arsenales. A la coral “Airiños de Caranza” en su 45 aniversario. A la Festa do Pan de Neda, en su 35 aniversario. A la Feira do Grelo, de As Pontes, en su 45 aniversario. A la académica e historiadora ferrolana María Fidalgo Casares. A la Escuela de música Bellón&Maceiras, de Fene, en su 15 aniversario. Al grupo “Los Limones”. Al actor Javier Gutiérrez. Al Museo Naval de Ferrol, que en este año cumple su 40 aniversario. A Aprendizaxe Servizo-(ApS) de la Universidad de A Coruña, en su 10 aniversario. A la peña racinguista “Morandeira”, en su 25 aniversario. Al memorial “Adolfo Ros” (concellos de Ferrol, Fene, Narón y Neda) A la empresa de hostelería Zahara. A la Asociación de amigos del museo de Ferrol. Y al Casino Ferrolano, al cumplirse el centenario de su sede.

ENTREGA DE LOS PREMIOS

Nada mejor para el comienzo de la gala que a magnífica y aplaudida actuación del grupo «Narón Kids», campeones del mundo de danza coreográfica con una entrada triunfal por el pasillo central del patio de butacas.

Ya en el escenario ofrecieron «El gran showman».

Palabras del director de Galicia Ártabra

El presentador de la Gala, Joaquín Enríquez, profesor en el Campus Industrial en Ferrol de la Universidad de la Coruña, un magnífico acordeonista, autor y compositor. Una persona inquieta y siempre dispuesta a ayudar a los demás especialmente en el campo cultural. Presentó al director de Galicia Ártabra.»Pedro Sanz Sánchez, decano de la prensa ferrolana y que este mes cumple 65 años entregados al periodismo».

En su parlamento Pedro Sanz señaló que «Hoy celebramos quince años de andadura de Galicia Ártabra. Quince años siendo la voz, el latido y la crónica viva de nuestra comarca. Nuestra razón de ser se resume en tres palabras: amor, entrega y servicio. Galicia Ártabra nació por y para Ferrolterra. Cada día salimos a la calle con el único objetivo de defender a nuestros vecinos, potenciar nuestra cultura y ser un motor de prosperidad para esta comarca que tanto nos duele y a la que tanto debemos.

Pero nuestro compromiso no se detiene aquí. Nuestro amor a Ferrolterra es la forma en que amamos a Galicia y a España. Sentimos un profundo orgullo de nuestra identidad gallega, de nuestras raíces y de nuestra historia. Y, desde esa galleguidad, reafirmamos nuestra entrega a España, una gran nación de la que formamos parte con orgullo y a la que servimos desde este rincón atlántico.

Somos un periódico situado en el centro, firmes defensores de la moderación, el diálogo y el consenso. En tiempos de polarización, Galicia Ártabra ha sido siempre un espacio de encuentro y equilibrio.

Nuestra línea editorial se nutre del humanismo cristiano. Creemos firmemente en la dignidad de la persona, en la justicia social y en la solidaridad. Buscamos informar con rigor, pero siempre desde el respeto profundo al ser humano y al bien común.

E se mo permiten , unhas breves palabras dedicadas ao noso segundo idioma oficial, o galego. Un idioma que no soño de moitos significa unión, esforzo dun pobo, manter vivo o que tamén é noso, de todos…., cultura, tradición, ..e moitas cousas máis. En Galicia Ártabra prezámonos de ser dos escasos medios que publican moitas informacións, comentarios, opinións, en galego, /e ata a data ninguén dixo algo en contra, sobre todo porque é un idioma entendible e amable. Para os casteláns parlantes, como eu, non nos dana que nos falen en galego, ao revés, e por tanto tampouco, creo, que se escriba en galego. ……….Aquí lembro aquilo de Galicia Calidade…calidade ata no idioma.

Hablar de Ferrol, de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, un saludo a los alcaldes y alcaldesas que nos acompañan, es hablar también de la Armada. Esta institución es parte de nuestro ADN. Su historia, su presente y su futuro marcan nuestra propia historia.

Galicia Ártabra siempre ha mirado al mar. Compartimos con la Armada los valores del servicio, el sacrificio y la lealtad a la Corona y a España. Reconocemos su papel fundamental en la defensa de la paz y la seguridad. Seguiremos siendo el reflejo de esa vocación marinera que nos define y nos enorgullece.

El progreso de nuestra tierra se escribe con letras universitarias. El Campus Industrial de Ferrol es nuestro gran motor de conocimiento, talento y futuro.

Desde nuestras páginas, apoyamos firmemente a la universidad. Creemos en la ciencia y en la investigación al servicio del progreso humano. La formación de nuestros jóvenes no es solo académica; es la base para construir una sociedad más justa, culta y próspera.

La universidad es la llave para retener el talento en la comarca Ártabra.

Quince años no son el final de un trayecto. Son el impulso para seguir avanzando con las mismas convicciones.

Quiero dar las gracias a quienes hacen posible este proyecto, en especial a los que nos han apoyado para llevar adelante esta gala, a la Xunta de Galicia, al concello de Ferrol, a la diputación, a la Autoridad Portuaria, a Suelo Empresarial del Atlántico, a COFER y al hospital Ribera Juan Cardona.

Al equipo directivo, a los redactores y colaboradores por su entrega .A los anunciantes por su confianza ciega. A los lectores, sin olvidarme de los miles diarios, digo miles, por su fidelidad inquebrantable,

Mis felicitaciones a todos los premiados con el “Ártabro” justo con esta gala cumplimos los cien premiados a lo largo de estos quince años.

Todos los premiados, y muchos más que merecerían el ártabro, han pasado por la criba de un jurado/, unos lo reciben por su aniversario, otros por los méritos alcanzados en el campo de la cultura, social, deportivo… y ya el de la niña bonita, el quince, que hemos querido destacar por nuestro aniversario a una institución como la Armada Española en la que representamos a esas tres ces del alfabeto romano, a esos 300 años de cuando un Rey tuvo el acierto de designar a Ferrol como cabeza del Departamento Marítimo del Norte /con todo lo que eso conllevó, convertir una pequeña villa de pescadores en un centro neurálgico militar y unos astilleros clasificados hoy en día como unos de los mejores de Europa. A todos los premiados, mil y unas primaveras mais.

Sigamos navegando juntos. Sigamos defendiendo la verdad, la centralidad y los valores humanos con el mismo orgullo que el primer día. ¡Viva Ferrolterra, viva Galicia y viva España!».

Un premio sorpresa

Y comenzó la entrega de premios , pero con sorpresa, porque nadie conocía, ni el propio premiado, quien se iba a llevar un premio «extraordinario».

Pedro Sanz continuó con la palabra y dijo» Despedimos hoy a un militar excepcional que nos deja al término de su brillante labor al frente de la Fuerza de Protección de la Armada. Despedimos a un hombre valiente por tierra y por mar: el General de Brigada Manuel García Ortiz.

Por ello, por su entrega incondicional a la Institución, y por esa cercanía humana que ha demostrado en cada día de su mando con esta comarca, hemos decidido entregarle una distinción muy especial. Sabemos que es una absoluta sorpresa para él porque hemos querido que no figurara en el programa de mano,

General, te vamos a hacer entrega del galardón «Ártabro al Ferrolanismo«, un reconocimiento de honor que pocas veces otorgamos en este periódico. De hecho, el anterior fue concedido a nuestro querido y recordado Almirante, Ignacio Frutos Ruiz, a quien siempre recordamos y recordaremos, al hijo adoptivo de Ferrol. Con este premio, estoy seguro que la huella del General García Ortiz quedará unida para siempre al corazón de Ferrol.

Este sencillo homenaje busca reconocer la trayectoria del General García Ortiz, reflejando el merecimiento mencionado en aquello de “te lo mereces…te lo mereces”. Esta mañana hubo desfile militar, esta tarde toda desfile de acercamiento, de amistad y de agradecimiento».

Pedro Sanz, acompañado por Leonor Bermejo, jefa protocolo del concello, solicitaron que el general y su esposa Mamen subieran al escenario y hubo entrega de «Ártabro» y ramo de flores.

El general emocionado, y sorprendido, respondió recordando algunas de las palabras pronunciadas en la despedida oficial en el Tercio Norte , «Hace casi cuatro años llegué con mi familia a Ferrol ilusionado con la oportunidad que se nos ofrecía de disfrutar de esta ciudad tan vinculada a la Armada desde hace ya tres siglos. Hemos disfrutado (y sufrido) con el Racing, nos hemos enamorado del Baxi, O Parrulo, de las Pepitas y hemos sentido su Semana Santa. Muchas gracias a todos los ferrolanos por el cariño con que hemos sido acogidos y hacernos sentir en casa. Una casa a la que tenemos claro que vamos a volver porque “Ferrol mola”. Así que no me puedo despedir de Ferrol, prefiero decir: “marcho que teño que marchar”.

Los «quince ártabros»

Y ya Joaquín Enríquez comenzó llamando a los premiados, el primer de los quince ártabros fue concedido a la Coral «Airiños de Caranza» en su 45 aniversario. Lo recogió su vicepresidenta Josefa López González y fue entregado por el teniente alcalde del concello de Ferrol, Javier Mosquera.

El primer «Ártabro a la Cultura» fue concedido a la «Escuela de Música Bellón&Maceiras», de Fene, que además está celebrando su 15 aniversario.

Fue recogido por Daniel Bellón y Diego Maceiras, y entregado por la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy y por el teniente alcalde Manuel Polo.

El «Ártabro al empresario del año» fue concedido a la empresa hostelera «Zahara«.

Fue recogido por Marcos Rey Ramil y entregado por Jaime Domínguez miembro del equipo de Galicia Ártabra y asesor de COFER.

El quinto «premio ártabro» es de aniversario. Concedido a la Feira do Pan de Neda, en sus 35 años de existencia.

Lo recogió el portavoz municipal Javier Novo Rodríguez y fue entregado por el alcalde de Pontedeume y portavoz del gobierno de la Diputación Provincial, Bernardo Fernández Piñeiro.

Y tras esta primera «tanda» de premios llegó la intervención del presidente de la diputación provincial y alcalde de As Pontes Valentín González Formoso.

González Formoso ejerció de auténtico historiador de los quince años de Galicia Ártabra destacando los hechos más notables surgidos en esta zona norte en el último quinquenio y que fueron recogidos por el medio digital.

Hizo referencia a la labor informativa y al modo de desempeñarla por parte de Galicia Ártabra felicitando al medio y a su equipo deseando poder celebrar jun acto similar al de esta jornada dentro de otros quince años.

El presidente de la diputación fue el encargado de entregar el premio aniversario a la «Feira do grelo» de As Pontes en sus cuarenta y cinco años de vida.

El premio fue recogido por la segunda teniente alcalde y edil de turismo de la vila pontesa Elena López y por la nieta del fundador de la Feria.

Y ya de nuevo la música, ante el público la Asociación de Acordeonistas de Cedeira, reciente medalla de oro del Festival del acordeón de Guipúzcoa 2025.

Interpretaron , acordeones, cantareiras y pandereteiras «Costureiriña«, un arreglo de Xavier Díaz Carrasco.

Continuó la entrega de «Ártabros». El premio «Ártabro al deporte» se le concedió a la peña racinguista Morandeira, por su entrega en la defensa del Racing de Ferrol en los 25 años de existencia.

Recogió la placa Carlos Morandeira, que le fue entregada por el presidente del Racing Manuel Ansede.

«Artabro al ferrolanismo«, concedido a la Asociación de Amigos del Museo de Ferrol.

Le fue entregado a Nona Inés Vilariño por el concejal de cultura de Ferrol José Antonio Ponte Far.

El «Ártabro servicio a la sociedad» le fue concedido al Museo Naval de Ferrol.

Le fue entregado por el director del Museo Naval de Madrid, el capitán de navío ferrolano Juan Escrigas, al director del museo en Ferrol, capitán de fragata (r) Juan Corbalán.

Un nuevo «Ártabro a la cultura», en esta ocasión a la académica e historiadora ferrolana María Fidalgo Casares.

El «ártabro» le fue entregado por General del Mando de Apoyo a la Maniobra. con sede en Coruña, Marcial González Prada.

Y siguiendo con Cultura, el siguiente «ártabro» le fue concedido a Los Limones, el grupo ferrolano surgido en 1983, que estrenó su primer disco cuatro años más tarde y ahora…. con 43 años de carrera.

Lo recogió Santi Santos, el líder y fundador del grupo y le fue entregado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea.

Seguidamente Santi Santos con su guitarra y armónica interpretó en primer lugar «El canto de la Sirena» como homenaje a Álvaro Lamas «Alvarito» finalizando con «Ferrol», esta última acompañado por las veces de muchos de los asistentes a la gala. Fueron unos minutos inolvidables, música y ferrolanismo.

El presentador, Joaquín Enríquez, dio paso a otro premio aniversario, el concedido al Casino Ferrolano.

Fue entregado por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros. Lo recogió el presidente del Casino, Alberto Vázquez Santiago.

El jurado había concedido un premio «A la Cultura» al actor Javier Gutiérrez, pero por motivos de rodaje le fue imposible trasladarse a Ferrol.

Recogió el premio «ártabro» su sobrina Laura Hermida Gutiérrez, quien dio lectura a un mensaje de Javier en el que además de agradecer el premio lanzó un mensaje de su amor a la ciudad departamental. Hizo la entrega el director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia.

Un premio «ártabro» al deporte fue concedido a los organizadores del «Memorial Adolfo Ros», premio que organizan año a año los concellos de Fene, Ferrol, Narón y Neda.

Fueron entregados por la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, que también recogió el de Narón, a los ediles de deportes de Fene Alba García; de Ferrol, Ricardo Aldrey; y de Neda, Ángeles Puentes Maceiras.

La segunda de las intervenciones estuvo a cargo del Rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao, quien pronunció unas palabras de saludo y dedicó parte de su intervención precisamente al premio «ártabro» que se entregaria a continuación, a Aprendizaxe Servizo (ApS) de la Universidad de A Coruña. «se reconoce el impacto de una metodología que integra la formación académica con el compromiso social, promoviendo la participación activa del alumnado en proyectos orientados a dar respuesta a necesidades reales del entorno. Y se entrega el premio justamente coincidiendo con el décimo aniversario de esta iniciativa, consolidada ya como referente en la conexión entre universidad y sociedad.

El desarrollo del Aprendizaxe Servizo en la UDC fue impulsado desde hace una década por la Oficina de Cooperación y Voluntariado y por el Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE) de la UDC, servicios que apostaron por la implantación de esta metodología como herramienta clave para fortalecer la responsabilidad social universitaria y favorecer un aprendizaje activo, crítica y comprometida con el territorio. A lo largo de estos diez años, el programa de Aprendizaxe Servizo permitió desarrollar 260 proyectos en colaboración con entidades sociales, instituciones y colectivos, contando con la participación de 8.600 estudiantes y 159 entidades. Estas iniciativas contribuyeron tanto a la formación integral del alumnado como a la generación de un impacto positivo en la comunidad.

Este reconocimiento supone un nuevo impulso al compromiso de la Universidade da Coruña con la responsabilidad social y la innovación en el aprendizaje, reforzando su papel como agente activo en el desarrollo social, cultural y económico».

Y tras las palabras, la entrega del «ártabro Servicio a la Sociedad«, lo entregó el rector a la vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol, Ana Isabel Ares.

HOMENAJE A LA ARMADA

Se llegó a la entrega de uno de los «ártabros» más destacados de la jornada. El de «aniversario» a la Armada para conmemorar los trescientos años de la concesión a Ferrol del título de Departamento Marítimo del Norte lo que supuso pasar de una villa de pescadores a lo que es hoy la ciudad.

El presentador solicitó la presencia en el escenario del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, la del conselleiro de Facenda, y la del alcalde de Ferrol.

Recogió la placa el almirante general, de O Seixo, Antonio Piñeiro Sánchez y pronunció unas palabras, entre ellas…

«Permítanme comenzar expresando, en nombre de la Armada Española y en el mío propio, nuestro más sincero agradecimiento al periódico Galicia Ártabros por la concesión de este premio “Ártabro aniversario”. Lo recibimos con honor y, sobre todo, con una gran emoción, porque la Armada recibe el premio en Ferrol. Ferrol es la casa madre de la Armada y, aunque el refranero popular dice que nadie es profeta en su tierra, este premio desdice al refranero y, gracias a Galicia Ártabra, la Armada y yo mismo como su Mando, nos sentimos tremendamente honrados y emocionados por recibir esta distinción, porque este reconocimiento llega con el tricentenario de la concesión, impulsada por José Patiño en 1726, del título de Departamento.

Este hito marcó la historia de esta ciudad, de Galicia y de la Armada, ya que fue el punto de partida de una transformación extraordinaria, que a día de hoy continúa y que le ha permitido a Ferrol y a la Armada crecer juntos a lo largo de estos 300 años. El desarrollo de los arsenales, la construcción naval militar y el impulso de una ciudad íntimamente unida al mar y al servicio a España son parte de los logros alcanzados.

Aquí se han construido barcos decisivos para nuestra historia naval. Aquí se ha desarrollado un conocimiento técnico e industrial de enorme valor.

Aquí se han formado generaciones de marinos. Y aquí continúa existiendo, tres siglos después, una comunidad humana que sigue mirando al mar con orgullo, con profesionalidad y con sentido de pertenencia. España es una

gran nación marítima y Ferrol forma parte esencial de esa realidad.

Este premio tiene para nosotros un significado muy especial, ya que sentimos que no se reconoce únicamente a una institución. Se reconoce esa historia compartida, en la que Ferrol no se entiende sin la Armada, pero también la Armada sería distinta sin Ferrol.

Las personas

Tres siglos después, los desafíos han cambiado, pero permanecen intactos los principios que dieron origen a aquel Departamento Marítimo: el servicio a España, la vocación marítima, la capacidad industrial y tecnológica y,

sobre todo, las personas.

Porque detrás de cada buque, detrás de cada misión y detrás de cada bandera española que navega por el mundo, hay hombres y mujeres que sirven con entrega, lejos de sus hogares, con discreción y sin buscar reconocimiento.

A todos ellos quiero dedicar también este premio. A quienes sirvieron antes que nosotros. A quienes hoy continúan haciéndolo en la mar y en tierra. Y muy especialmente a las familias, que son siempre el apoyo silencioso y esencial de la vida militar.

Mirar al futuro

Además, quiero transmitir que para la Armada este aniversario no es solamente una mirada al pasado, significa también mirar al futuro con responsabilidad y con esperanza. Es una oportunidad para reafirmar nuestro

compromiso con el futuro, con una Armada moderna, decisiva y relevante desde la mar, al servicio de los intereses españoles; una Armada vanguardista en tecnología; con una gran industria naval; y con una cultura

marítima que sigue siendo fundamental por y para España.

La Armada Española seguirá trabajando para servir a los españoles allí donde sea necesario, para contribuir a la seguridad y estabilidad y para mantener viva una tradición naval que forma parte de nuestra identidad

nacional.

Y estoy convencido de que Ferrol continuará acompañando ese camino, como lo ha hecho durante estos tres siglos.

Permítanme terminar con un recuerdo especial para todos los ferrolanos y para cuantos han servido y sirven en esta tierra vinculada al mar. Este premio también les pertenece. Mi felicitación también a todos los premiados de esta noche. Muchas gracias».

Tras estas importantes palabras el conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos López-Prado se dirigió a los asistentes, felicitando a los premiados, y destacando la labor de Galicia Ártabra en el campo informativo, con una dedicación especial a la zona norte coruñesa y que llega a lectores de toda España.

Deseo largos años al medio y llegar a cumplir otros quince años.

UNA REFERENCIA INFORMATIVA IMPRESCINDIBLE (Alcalde de Ferrol)

Finalizaron las intervenciones con las palabras del alcalde, José Manuel Rey Varela.

«Es una honra poder compartir este momento tan especial, los Premios Ártabros con los que celebramos un aniversario que es, sin duda, motivo de orgullo colectivo. Hoy conmemoramos 15 años de trayectoria de Galicia Ártabra. 15 años de compromiso con la información, con la ciudad de Ferrol y con su gente.

Galicia Ártabra nace el 23 de abril 2011, en un contexto muy distinto al actual, cuando el periodismo digital aun estaba definiéndose. 15 años después, podemos decirlo con claridad: Galicia Ártabra no solo resistió, sino que creció, se consolidó y se convirtió en una referencia informativa imprescindible para Ferrol y su comarca. A lo largo de este tiempo, este medio fue mucho más que un simple transmisor de noticias, fue un espejo en el que la ciudad pudo verse reflejada, fue una ventana abierta al mundo que permitió proyectar la realidad ferrolana más allá de nuestras fronteras; y fue, sobre todo, un servicio público ejercido con responsabilidad, con la voluntad firme de contar lo que acontece con veracidad, con contexto y con respeto por los hechos.

Y eso cobra aún más valor en un tiempo en el que vivimos rodeados de información global constante, noticias que vienen de muy lejos, que ocupan titulares y pantallas, pero que a veces no nos dejan ver lo qué tenemos más cerca, y son esas noticias locales, las que hablan de nuestro día a día, de nuestras calles, de las decisiones que afectan directamente a nuestras vidas, las que realmente importan para los vecinos y vecinas. Galicia Ártabra entendió esto desde el principio, poniendo el foco donde más falta hace: en la realidad próxima.

Si miramos hacia atrás, estos últimos 15 años también fueron años de profunda transformación para Ferrol. Pasamos de etapas marcadas por las dificultades económicas y la incertidumbre, a otra en la que, trabajando día a día, fuimos reconstruyendo la confianza colectiva. Ferrol avanzó en su modernización, en el impulso cultural y en el refuerzo de su identidad. Ferrol supo reivindicar su pasado sin quedar anclada en él, y hoy mira al futuro con ambición renovada … con la mayor transformación urbana puesta en marcha y con un futuro brillante ante sí.

En este proceso, Galicia Ártabra estuvo siempre ahí. Recuerdo algunos hitos de estos 15 años como: la luz verde a la serie de las fragatas Bonifaz, el inicio de las obras del túnel entre A Graña y el puerto exterior, los logros deportivos de nuestros equipos o Abrir Ferrol al Mar. Galicia Ártabra siempre estuvo ahí. Narrando los cambios, dando voz a la ciudadanía, acompañando los momentos clave y también los más cotidianos, que son, en realidad, los que construyen la vida de una ciudad. Al igual que está ahí con sus Premios Ártabros, que reconocen el trabajo hecho desde aquí y que es el mejor escaparate para Ferrol y comarca.

No se puede entender la positiva evolución reciente de Ferrol sin tener en cuenta el papel de los medios locales, y Galicia Ártabra es, sin duda, una pieza fundamental de ese relato colectivo.

Una historia compartida

Hablar de Ferrol es hablar, inevitablemente, de su relación con el mar y con el Armada. Nuestra ciudad tiene una identidad profundamente ligada a su historia naval, una relación que viene de hace tres siglos y que sigue marcando su presente. Este año, además de este decimoquinto aniversario, celebramos un hito muy especial: los 300 años de Ferrol como Departamento Marítimo del Norte por el que hoy el Armada recoge uno de los Premios Ártabros.

Precisamente esta misma mañana, junto con el Almirante, presentamos una jura civil de bandera muy especial con motivo de este aniversario que se celebrará en la plaza de Armas. Tres siglos de una historia compartida que definió el carácter de la ciudad, que moldeó su paisaje y que dejó una huella imborrable en su cultura y en su gente.

Galicia Ártabra

Galicia Ártabra transmite a la perfección esa conexión única, dando visibilidad tanto a los grandes eventos vinculados a la Armada. Si este proyecto llegó hasta aquí, no fue por casualidad. Detrás de Galicia Ártabra hay personas. Hay esfuerzo, hay dedicación y hay una visión clara de lo que debe ser el periodismo. Me permitan hacer una mención especial a Pedro Sanz, director de este medio, cuyo trabajo fue clave para consolidar este proyecto a lo largo de estos 15 años. Su capacidad para adaptarse a los cambios y para seguir apostando por la información de calidad fue fundamental. Pero ningún proyecto de este tipo se construye en solitario. Esta celebración es también un reconocimiento a todos los colaboradores que forman o formaron parte de Galicia Ártabra y, por supuesto, no podemos olvidar a los lectores. Porque un medio de comunicación solo es sentido si hay una comunidad que confía en él, que el consulta, que lo comparte y que lo hace suyo. Galicia Ártabra consiguió crear esa comunidad, basada en la confianza y en la cercanía.

Hoy, al celebrar este 15 aniversario, no solo miramos al pasado con orgullo. Miramos también al futuro con esperanza. Recuerdo, Pedro, que este periódico nació cuando llegué por primera vez a la alcaldía (2011), y estoy tremendamente orgulloso de que, tantos años después, tengamos la fortuna de seguir en el mismo lugar trabajando por nuestra ciudad. Ferrol seguirá cambiando, como lo hizo siempre. Seguirá escribiendo nuevas páginas de su historia, combinando tradición e innovación, memoria y futuro. Y estoy convencido de que Galicia Ártabra seguirá estando ahí para contarlo. Para seguir siendo esa voz próxima, rigurosa y necesaria.

Enhorabuena a Galicia Ártabra por estos primeros 15 años y enhorabuena a todos los premiados esta noche. Enhorabuena por el camino recorrido y, sobre todo, por el que está por venir. Porque vuestros éxitos, son también los éxitos de Ferrol. Seguiremos trabajando por muchas buenas noticias para Ferrol. Muchas gracias.»

Aplausos, y mientras las autoridades regresan a sus butacas y se cierra unos momentos el telón Joaquín Enríquez anuncia el final de la gala, la actuación conjunta de las rondallas «Añoranzas» y «Bohemios».

Ya las dos rondallas en el escenario ofrecieron «Las acacias» y «Ferrol donde yo nací».

Una vez finalizadas las dos canciones a solicitud de las rondallas el director de Galicia Ártabra regresó al escenario para agradecer a todos los asistentes su participación en la gala, y en el momento en el que iba a anunciar «el bis» fue interrumpido,y se le hizo entrega de una placa de recuerdo de las dos rondallas «en agradecimiento por su invitación al XV aniversario de la fundación de Galicia Ártabra».Emoción, de nuevo aplausos y palabras de Pedro Sanz de agradecimiento y anunciando el «bis»..»la tercera canción que mejor que dedicarla a todos los hombres y mujeres que a lo largo de estos trescientos años han ayudado a un Ferrol mejor, muchos de ellos hombres de la Mar..por lo que le pedimos a la Virgen del Carmen que siga protegiendo a los miembros de la Armada , merecedores del premio ártabro»…y se cantó la Salve Marinera, cantada también, además de los rondallistas por una gran parte del publico.

Y…como todo tiene su principio también tuvo su final.

FOTO DE FAMILIA

Terminada la gala las autoridades, invitados y premiados fueron agasajados con una copa de vino, hubo brindis y no podía faltar la foto de familia.