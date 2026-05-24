Sofía Hernández inicia su aventura en La Voz Kids tras brillar en O Talentiño

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La joven cantante ferrolana Sofía Hernández, ganadora de la categoría de Vocalistas en O Talentiño 2025, continúa sumando éxitos a su prometedora trayectoria artística. Tras conquistar al jurado y al público del certamen ferrolano el pasado año, Sofía regresó en la edición de O Talentiño 2026 como artista invitada, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la gala final.

Sobre el escenario interpretó la canción “Hymne à l’amour”acompañada al piano por Paula Seoane, ganadora de la categoría de Instrumentistas en la edición de 2025. La actuación fue recibida con una gran ovación por parte del público asistente y puso de manifiesto el talento de dos jóvenes artistas que dieron sus primeros pasos en el certamen.

Precisamente esa misma interpretación fue la que Sofía llevó ayer al escenario del popular programa televisivo La Voz Kids, emitido por Antena 3, durante la fase de Audiciones a Ciegas. Su impecable versión de Hymne à l’amour logró emocionar a los coaches del programa, provocando que Ana Mena y Luis Fonsi pulsaran el botón y se giraran para intentar incorporarla a sus respectivos equipos.

Finalmente, la joven cantante decidió unirse al equipo de Luis Fonsi, iniciando así una nueva etapa en uno de los concursos musicales más importantes de la televisión española.

Desde la cuenta oficial de O Talentiño, los fundadores y organizadores del certamen trasladaron públicamente su felicitación y apoyo a Sofía, destacando el orgullo que supone para el proyecto ver cómo antiguos participantes continúan creciendo y alcanzando nuevas metas artísticas.

También el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quiso sumarse a las muestras de apoyo, animando a los ferrolanos a seguir la trayectoria de la joven cantante en el programa y recordando su exitoso paso por O Talentiño, certamen que desde hace años apuesta por descubrir y promocionar el talento emergente de la comarca.

Con este brillante debut televisivo, Sofía Hernández inicia una apasionante aventura en La Voz Kids, llevando el nombre de Ferrol y de O Talentiño a millones de espectadores y demostrando que el talento nacido en la comarca tiene un enorme futuro por delante