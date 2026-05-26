Primera sesión en Valdoviño de «aprende a través del surfing»

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En el marco «aprende a través del surfing», alumnado de 4º curso de Educación Primaria ha participado en una sesión de iniciación al surf en la Cristina.

La actividad estuvo guiada por los monitores de la escuela local Valdo Surf School, encargada también de la segunda jornada, que se celebrará el próximo 4 de junio para los estudiantes de 1er curso de Secundaria.

Este programa, que impulsa la Federación Gallega de Surf y la asociación medioambiental Surf and Clean, se lleva a cabo en Valdoviño con el apoyo económico del Ayuntamiento y la colaboración de la comunidad educativa del CPI Atios.

Sus objetivos se mantienen invariables desde sus inicios, y trabaja edición tras edición por fortalecer el vínculo afectivo y de respeto de la juventud con el mar, transformando a los escolares en custodios directos de un paraíso natural de olas y playas salvajes.