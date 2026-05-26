Más de un centenar de jóvenes promesas del tenis de mesa se dan cita en Valdoviño en los ctos gallegos

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El pabellón municipal O Longoiro acoge este sábado y domingo las pruebas de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín y juvenil.

Más de cien atletas, jóvenes promesas del tenis de mesa, se dan cita este fin de semana en Valdoviño para disputar los campeonatos gallegos en las categorías preadolescente, adolescente, alevín y juvenil. La federación regional, con la colaboración del Ayuntamiento, organiza los eventos, cuya logística estará a cargo del Club de Tenis de Mesa Narón.

El torneo tendrá lugar en el pabellón municipal O Longoiro, en Meirás, y de él saldrán los campeones gallegos.

El campeonato benjamín y juvenil se celebra el sábado, mientras que el domingo será el turno de los equipos prebenjamín y alevines. Por la mañana, la competición comenzará a las 10:00 con las fases preliminares, y habrá una pausa para el almuerzo a las 13:00 horas. El sábado, las pruebas se reanudarán a las 15:30 con las fases finales, y las finales a partir de las 18:00. El domingo, también se reanudarán a las 15:30, pero las finales se adelantarán a las 17:00 horas. Como es habitual, ambas jornadas concluirán con la tradicional entrega de trofeos.

Tanto el Club de Tenis de Mesa de Narón como el Ayuntamiento de Valdoviño animan a residentes y visitantes a acercarse al pabellón municipal y dejarse contagiar por la emoción de la competición.