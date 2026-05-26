Más de un centenar de jóvenes promesas del tenis de mesa se dan cita en Valdoviño en los ctos gallegos

26 mayo, 2026 Dejar un comentario 106 Vistas

El pabellón municipal O Longoiro acoge este sábado y domingo las pruebas de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín y juvenil.

Más de cien atletas, jóvenes promesas del tenis de mesa, se dan cita este fin de semana en Valdoviño para disputar los campeonatos gallegos en las categorías preadolescente, adolescente, alevín y juvenil. La federación regional, con la colaboración del Ayuntamiento, organiza los eventos, cuya logística estará a cargo del Club de Tenis de Mesa Narón.

El torneo tendrá lugar en el pabellón municipal O Longoiro, en Meirás, y de él saldrán los campeones gallegos.

El campeonato benjamín y juvenil se celebra el sábado, mientras que el domingo será el turno de los equipos prebenjamín y alevines. Por la mañana, la competición comenzará a las 10:00 con las fases preliminares, y habrá una pausa para el almuerzo a las 13:00 horas. El sábado, las pruebas se reanudarán a las 15:30 con las fases finales, y las finales a partir de las 18:00. El domingo, también se reanudarán a las 15:30, pero las finales se adelantarán a las 17:00 horas. Como es habitual, ambas jornadas concluirán con la tradicional entrega de trofeos.

Tanto el Club de Tenis de Mesa de Narón como el Ayuntamiento de Valdoviño animan a residentes y visitantes a acercarse al pabellón municipal y dejarse contagiar por la emoción de la competición.

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