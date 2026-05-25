AD Judo Ferrolterra premiada en la Gala del Deporte de Valdoviño y conquistan 4 oros en el «Liceo de la Paz»

25 mayo, 2026 Dejar un comentario 169 Vistas

El pasado viernes 22 de mayo, se celebró en Valdoviño la Gala del Deporte de este Concello, en la que deportistas de la AD Judo Ferrolterra fueron premiados. Por un lado, Mario Tenreiro Leira se le concedió una Mención Especial “Progresión en el deporte” por su gran trayectoria deportiva que sigue en progresión.

Fuente AD Judo Ferrolterra

Por otro lado, su hermana, y también miembro de nuestro club, Amelia Tenreiro Leira fue premiada como Mejor Deportista Judo 2025 por sus destacados resultados deportivos conseguidos en este pasado año.

Fuente AD Judo Ferrolterra

Asimismo el pasado sábado 23 de mayo, se celebró la 44 Edición del prestigioso Trofeo Liceo La Paz en Coruña, en el pabellón del colegio Liceo La Paz, decano de los Campeonatos en edad escolar a nivel nacional.

Fuente AD Judo Ferrolterra

La Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra desplazó 14 judocas, quienes consiguieron cuatro Oros, tres Platas y cinco Bronces.

Alevín
Adrián Lage Oro -30kg, José Luis García Oro -46kg, Alberto Troncoso Plata -46kg, Xan Viñas Bronce -38kg, Leo Fernández Bronce -38kg.

Benjamín
Iago Rubianes Oro -34kg, Nicol Carro Oro -28kg, Marco Pérez Plata -46kg, Nayeli Botana Plata -36kg
Sofía Díaz Bronce -44kg, Inés Pérez Bronce -32kg, Hugo Mosquera Bronce -38kg.

Fuente AD Judo Ferrolterra

En la clasificación por equipos, la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra quedó en tercera posición en ambas categorías.

Como técnicos del club estuvieron presentes Alex Castro y Alberto Castro, y como árbitro Armando Castro.

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