AD Judo Ferrolterra premiada en la Gala del Deporte de Valdoviño y conquistan 4 oros en el «Liceo de la Paz»

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El pasado viernes 22 de mayo, se celebró en Valdoviño la Gala del Deporte de este Concello, en la que deportistas de la AD Judo Ferrolterra fueron premiados. Por un lado, Mario Tenreiro Leira se le concedió una Mención Especial “Progresión en el deporte” por su gran trayectoria deportiva que sigue en progresión.

Por otro lado, su hermana, y también miembro de nuestro club, Amelia Tenreiro Leira fue premiada como Mejor Deportista Judo 2025 por sus destacados resultados deportivos conseguidos en este pasado año.

Asimismo el pasado sábado 23 de mayo, se celebró la 44 Edición del prestigioso Trofeo Liceo La Paz en Coruña, en el pabellón del colegio Liceo La Paz, decano de los Campeonatos en edad escolar a nivel nacional.

La Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra desplazó 14 judocas, quienes consiguieron cuatro Oros, tres Platas y cinco Bronces.

Alevín

Adrián Lage Oro -30kg, José Luis García Oro -46kg, Alberto Troncoso Plata -46kg, Xan Viñas Bronce -38kg, Leo Fernández Bronce -38kg.

Benjamín

Iago Rubianes Oro -34kg, Nicol Carro Oro -28kg, Marco Pérez Plata -46kg, Nayeli Botana Plata -36kg

Sofía Díaz Bronce -44kg, Inés Pérez Bronce -32kg, Hugo Mosquera Bronce -38kg.

En la clasificación por equipos, la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra quedó en tercera posición en ambas categorías.

Como técnicos del club estuvieron presentes Alex Castro y Alberto Castro, y como árbitro Armando Castro.