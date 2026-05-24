Unanimidad entre voto popular y jurado en el Runas 2026, con más de 100.000 votos registrados

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El Concurso Runas 2026, que desde el año 2000 impulsa la difusión de la cultura y música celta, cerró sus votaciones online superando los 100.000 votos emitidos, consolidando esta edición como una de las de mayor participación de los últimos años.

Además, el resultado final estuvo marcado por la coincidencia entre el voto popular y la valoración del jurado profesional, que seleccionaron a JDC, AÉROKORDA y LENI PÉREZ & SEKADRA como los tres grupos finalistas que actuarán este verano en el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Los finalistas, con sonidos de raíz atlántica, bretona y gallega, se determinaron mediante un sistema de cinco votos. El primero, derivado de la votación popular en la página web del Festival, donde se recibieron miles de votos durante las semanas de participación online.

Las otras cuatro puntuaciones provinieron de un jurado profesional elegido por la organización del Festival. Este comité evaluador, encargado de analizar la relación de cada propuesta con la filosofía y la tradición musical propia del Festival, estuvo integrado por cuatro personas.

Una representante del departamento de Comunicación del Festival, en segundo lugar Eva Fernández, periodista enfocada a la difusión de la cultura tradicional gallega y editora de la revista digital “Rebelico” periodista enfocada en la difusión de la cultura tradicional gallega y autora de la revista digital “Rebelico”, también ejerció de jurado Pablo Martínez en representación de la Escola de Gaitas, y como cuarto integrante Manel López, técnico de Cultura do Concello de Ortigueira.

El jueves 9 de julio las tres formaciones actuarán en el Escenario Estrella Galicia, donde un nuevo jurado seleccionado por el Comité Organizador del Festival determinará el grupo ganador, que volverá a subirse al escenario en 2027 dentro de la programación ordinaria del Festival y acudirá al Festival Internacional Sierra Celta del 2026 en el marco de las Jornadas Medievales del Ayuntamiento de Cortegana (Huelva).

La selección fue complicada según admite el jurado, pero ha terminado coincidiendo en resultado con la del jurado popular, dando como resultado los siguientes ganadores. JDC, liderada por Jesús del Castillo, es una formación que viene desde Madrid y tras alzarse con la victoria en el Concurso Runas en 2022, JDC regresa ahora al certamen con una propuesta renovada, que destaca por la fuerza instrumental y la personalidad de sus composiciones propias.

AÉROKORDA llega desde Bélgica presentando una propuesta marcada por la fusión de músicas atlánticas y folk contemporáneo, incorporando influencias bretonas y europeas en un directo dinámico y festivo. El grupo destaca por la riqueza de sus arreglos y la conexión entre tradición y modernidad.

LENI PÉREZ & SEKADRA se unen en esta edición del concurso y fusionan la tradición gallega con nuevas sonoridades folk, construyendo un repertorio que combina sensibilidad, potencia escénica y composiciones originales. Su propuesta refleja una visión actual de la música tradicional, manteniendo siempre el vínculo con las raíces gallegas.

El Comité Organizador del Festival quiere agradecer al público sus votaciones, a todos los aspirantes su participación, así como destacar el alto nivel de las propuestas presentadas en esta edición.