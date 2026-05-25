Falleció el ferrolano Alberto Fernández Gómez

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A los 96 años de edad ha fallecido en el día de hoy, lunes 25 de mayo, el ferrolano Alberto Fernández Gómez, Abogado y Alférez de Complemento.

Casado con Marisa Fernández de Mesa Díaz del Rio, era hijo del empresario ferrolano Alberto Fernández, dueño de la Fábrica de Lápices, Textilfer, REDFER y uno de los primeros accionistas de ASTANO.

Alberto Fernández era el último de los hermanos que vivían: Julio, Pipa casada con José Luis Antón, Antonio casado con Elena Tova y Manolo casado con Rosa Novoa.

La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 1 del Tanatorio San Lorenzo, en donde el cadáver será incinerado, en la intimidad, mañana martes por la mañana.

También este martes a las 19 horas, se celebrará en la Socorro un funeral por el eterno descanso de su alma.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sentido pésame. a su esposa Marisa Fernández de Mesa Díaz del Rio, su hija Marisa Fernández y Fernández de Mesa; hermanos políticos Elena Tova viuda de Fernández, Rosa Novoa viuda de Fernández y Ana María Fernández de Mesa y Santiago González-Llanos, Tonchi viuda de Aldereguía, Francisco y Paloma Elizalde, Arsenio y Fátima Sicre, José Ramón, Álvaro y Rafael y Blanca González Fontán; y sobrinos, especialmente a Pepa Antón y su esposo Pipo Romero, trasladamos nuestro sentido pésame.