Domínguez defiende que Navantia siga siendo pública pero cree que «debería llegar» capital privado

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha defendido que Navantia debe seguir siendo pública, pero cree que «debería llegar» la entrada de un parte de capital privado y considera que es algo que tendrá que «venir por su propia madurez». Ricardo Domínguez ha realizado esta reflexión en el transcurso del encuentro Deusto Business Alumni, donde ha subrayado que Navantia trata de ser realmente «un partner relevante en el ámbito global», pero sobre todo en el ámbito europeo.

Preguntado por si hay planes de introducir capital privado en Navantia, tras apuntar previamente que iba a ser «políticamente correcto», ha mostrado su convicción de que eso «debería de llegar».

«Somos 100% público y creo que debe seguir siendo una empresa pública pero creo, que igual que tenemos ‘joint venture’ y tenemos alianzas de capital privado, en un futuro, -y posiblemente tampoco lo vea-, sí debería, podría haber una parte de salida, de ‘free float’ de la compañía. Creo que sería bueno porque va a haber un crecimiento o quizás, si hacemos ‘joint venture’ con otras compañías, pues que haya una forma de colaboración o de intercambio desde ese punto de vista de capital», ha añadido.

Según ha indicado, cree que es algo que va a «tener que venir por su propia madurez», y ha añadido que Navantia está adquiriendo un volumen de negocio, de tamaño, de capital y de perspectiva a largo plazo «que sí creo que sería bueno y con un desarrollo tecnológico». Tras señalar, por ejemplo, que Naval Group es «muy francesa, muy de gobierno francés«, pero tiene «su parte privada importante«, ha agregado que Navantia, «en esta madurez que proyectaría a futuro, sí la vería en ese orden».

En su intervención, ha subrayado que el total de PEM (Programas especiales de modernización) aprobados para Navantia son 5.405 millones, que son «un punto de inflexión». «Nos ha cambiado la cartera de pedidos«, ha apuntado.

El importe de esos PEM representa aproximadamente un 75% de la cartera de pedidos del 2024 y prevén un impacto en el PIB de más de 750 millones anuales, además de generar 12.000 empleos anuales.

Ha recordado que en Navantia son alrededor de 5.500 trabajadores en España y hay un amplio tejido industrial que depende de ellos, con más de 3.000 proveedores, de los que casi el 75% son españoles y, de ese porcentaje, el 60% son pymes. Según ha precisado, en la actualidad, están construyendo alrededor de 23 barcos, de los que 16 o 17 son para la Armada Española.

El presidente de la compañía ha apuntado que Navantia es un «ecosistema muy potente» y son dinamizadores de las zonas en las que está presente -Galicia, Cádiz y Cartagena-.

En relación a Euskadi, ha señalado que en la fragata F110 que se construye en Ferrol hay 500 empresas involucradas, solamente un 9% son vascas y solo un 4% de presupuesto vendría para Euskadi. «Hay algo que tenemos que arreglar, no sé en dónde está el fallo», ha añadido Domínguez, que cree que una ‘Industry Day’ en el País Vasco podría «ayudar a esa aproximación».

CUELLO DE BOTELLA

Por otra parte, Ricardo Domínguez ha señalado que los retos para Navantia con ese incremento de contratación es, entre otros, «llevar muchos programas simultáneamente, tener capacidad tecnológica o la integración de la cadena de suministro». También ha citado las fechas de entrega o el hecho de que países como India les pidan localizar una parte de la producción. No obstante, cree que uno de los grandes retos y que constituye uno de los «grandes cuellos de botella» es el talento y la competencia.

«A mí el talento es lo que más me preocupa. Nosotros en Bahía de Cádiz, yo tengo preocupación el año que viene o el siguiente, si vamos a tener capacidad para dar respuesta a todos los programas que se nos juntan allí«, ha manifestado.

Asimismo, ha señalado la apuesta de Navantia por la inversión, a partir de 2019-2020 con una media de 100 millones al año, todo ello para modernizar los astilleros porque no pueden ser «los astilleros del pasado» para ser competitivos.

Por otra parte, ha destacado la importancia de la colaboración y ha añadido que en Europa se está intentando que se relacionen las empresas. A su juicio, es fundamental y habrá que «dejarse pelos en la gatera». «Tiene que surgir realmente la colaboración naval europea, sin que haya perdedores, tiene que ser una colaboración en la que todos los actores que estemos encima del tablero, realmente, dejen valor añadido en todos los países y de forma conjunta«, ha indicado.

ACUERDO CON EL GRUPO ITALIANO FINCANTIERI PARA UNA COBERTA

En este sentido, ha recordado que Navantia y el grupo italiano de construcción naval Fincantieri van a crear este mes o el próximo una ‘joint venture’ para tratar en el proyecto Corbeta de Patrulla Europea (EPC).

Por otra parte, preguntado por lo que podría aportar Navantia en la lucha contra el narcotráfico, ha indicado que es una de sus ideas, impulsar algún proyecto, pero no se lo han demandado. «No es el barco como tal, el barco podríamos coger a lo mejor la misma zodiac de alta velocidad que tienen los narcos, y montarlo en el sistema de vehículo no tripulado y poder ser realmente un elemento importante de disuasión», ha añadido.

CAMBIO DE PARADIGMA EN LA DEFENSA

Por otro lado, Ricardo Domínguez ha aludido al cambio de paradigma que se está produciendo en torno a la percepción sobre la defensa. A su juicio, se ha pasado de un entorno de estabilidad relativa, donde hay «tensiones y competencia» pero «no se llega al conflicto«, a una situación de «competencia prolongada«, con «más conflictos por todo el planeta» y una «inestabilidad global agresiva y desinformación». «Tenemos una geopolítica ahora mismo bastante inestable», ha manifestado.

Ricardo Domínguez ha añadido que ello lleva a necesitar «una seguridad y una soberanía estructural propia«. El presidente de Navantia ha defendido hacer una Europa «segura y sólida estratégicamente» y ha insistido en que no se puede depender de «terceros actores que están realmente en un conflicto continuo«.

INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA

En el ámbito de la defensa y de la seguridad, ha destacado el incremento del gasto que se ha producido y ha apuntado que se están dando situaciones que llevan a que «el planeta entero se movilice en materia de defensa».

Ricardo Domínguez ha indicado que no hay una Europa de la defensa, que necesita «una capacidad defensiva articulada, organizada, coordinada que ahora mismo todavía no tiene, que es incipiente».

En su opinión, es precisa una Europa «fuerte» desde el punto de vista de tener la logística y producción industiral para que no «fallen» la energía, los suministros, tecnologías, o la inteligencia artificial. A su juicio, Europa va tarde en desarrollar una inteligencia artificial propia y que sus datos no estén «en manos norteamericanas o chinas».

Ha asegurado también que, en materia de defensa, había «muchos dientes de sierra» y era «imposible hacer un proyecto de inversión o empresarial a largo plazo«, pero ahora existe estabilidad presupuestaria «forzada por lo que ha ocurrido en el planeta».

ESPAÑA Y DEFENSA

Ricardo Domínguez ha señalado que España ha aumentado el gasto de defensa hasta el 2% del PIB y las Fuerzas Armadas consideran que, «con ese porcentaje de forma sostenida, se podría tener esa capacidad de disuasión».

«Llegar al 5%, la petición que da Trump no es más ni menos que enriquecer a nuestros compañeros de viaje, -como es el Lockheed Martin y demás-, a empresas norteamericanas que son las que generan muchísimos bienes de defensa y que son las que recibirían muchísimo dinero», ha apuntado.

A su juicio, se va a mantener ese 2% de forma sostenida, e incluso cree que «igual sube un poquito».