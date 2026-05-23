Los piquetes cortan el acceso a los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol en plena escalada de la huelga del metal

La mañana de este sábado ha amanecido con el acceso bloqueado a los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol, tanto en las instalaciones de la antigua Bazán como en las de la antigua Astano, debido a la presencia de piquetes informativos en las puertas.

La medida, que ha impedido la entrada de los trabajadores de la industria auxiliar, responde a la escalada de movilizaciones convocadas por los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo del metal en la provincia de A Coruña.

Los piquetes, que actúan como parte del plan de presión sindical, han interrumpido el acceso habitual del personal auxiliar a los astilleros, aunque fuentes sindicales han subrayado el carácter pacífico y reivindicativo de las acciones.

Esta protesta se produce después de la huelga de 24 horas que tuvo lugar el pasado martes, 19 de mayo, y que ya supuso un primer aviso de la conflictividad laboral en el sector.

De cara a los próximos días, los sindicatos han convocado nuevas jornadas de paro total para el martes y miércoles, 26 y 27 de mayo. En ambos casos, la huelga se extenderá durante toda la jornada, con el objetivo de mantener la presión sobre la patronal y forzar una negociación del convenio provincial, cuyas conversaciones se encuentran estancadas desde hace semanas.