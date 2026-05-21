Remate do curso en FBSM da Confraría de Pescadores de Cedeira

A participación no curso de seguridade marítima evidencia a importancia da formación para garantir o futuro do sector pesqueiro.
A recente finalización do curso de Formación Básica en Seguridade Marítima FBSM na Confraría de Pescadores de Cedeira confirma o interese crecente pola capacitación no ámbito marítimo-pesqueiro e a incorporación de novos perfís ao sector.
A acción formativa rematou cun 100% de aptos tras a finalización do curso, o que amosa un alto nivel de compromiso e aproveitamento por parte do alumnado. Máis alá dos resultados académicos, a formación pon de relevo a importancia de facilitar o acceso a coñecementos clave para o desenvolvemento profesional no mar.
Entre as persoas participantes destaca tamén a presenza feminina, reflexo dun avance progresivo cara a unha maior diversidade nun sector tradicionalmente masculinizado. A apertura deste tipo de programas formativos contribúe a facer o sector máis accesible e inclusivo.
Ademais, este tipo de iniciativas permiten achegarse ao sector a persoas interesadas en iniciar a súa traxectoria profesional no ámbito marítimo, así como a profesionais que buscan mellorar a súa cualificación e adaptar os seus coñecementos ás esixencias actuais.
Desde a Confraría de Pescadores de Cedeira subliñan que “a formación é unha ferramenta fundamental para garantir o relevo xeracional, mellorar a seguridade no mar e fortalecer o futuro do sector pesqueiro”.
Esta acción formativa enmárcase no proxecto “Accións formativas e promoción da Confraría de Pescadores de Cedeira”, impulsado no marco da estratexia de desenvolvemento local participativo do GALP A Mariña-Ortegal e financiado polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027, coa colaboración da Xunta de Galicia.
A Confraría continúa así a súa aposta por achegar a formación á cidadanía, promover a profesionalización e contribuír á sustentabilidade e continuidade do sector marítimo-pesqueiro na comarca.