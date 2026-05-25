Ferrol renueva el convenio con la Xunta y la Fegamp para reforzar la lucha contra la velutina

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El Concello de Ferrol renovará un año más su colaboración con la Xunta de Galicia y la Fegamp para continuar desarrollando el programa gallego de vigilancia y control frente a la avispa asiática, la velutina, una especie invasora cuya presencia continúa generando problemas de seguridad y afección al sector apícola.

La junta de gobierno local aprobó este lunes el convenio de colaboración para coordinar las actuaciones de control y retirada de nidos de velutina durante el año 2026.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que el Concello mantiene desde 2014 su adhesión a este programa autonómico, impulsado por la Xunta de Galicia para minimizar el impacto de la especie tanto sobre las producciones apícolas como sobre la seguridad ciudadana.

Según recordó el gobierno local, los bomberos de Ferrol retiraron el pasado año cerca de 70 nidos que suponían un elevado riesgo para las personas.

El programa gallego de vigilancia y control frente a la avispa asiática contempla principalmente actuaciones de detección temprana de nidos mediante avisos gestionados a través de los teléfonos 012 y 112, así como labores de control, retirada y neutralización de los mismos siempre que resulte posible.

Además, la iniciativa incluye el refuerzo del portal eidolocal.gal como canal permanente de comunicación e información actualizada para las entidades locales gallegas en materia de control de la velutina.

En febrero de 2020, la Xunta de Galicia y la Fegamp firmaron un convenio para centralizar recursos y coordinar actuaciones contra el avance de esta especie invasora, asumiendo la administración autonómica la coordinación de la retirada y destrucción de los nidos en colaboración con los concellos adheridos.

Desde entonces, el programa busca ofrecer una actuación “profesional e eficaz” en todo el territorio gallego.

El nuevo convenio tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta el 30 de diciembre de 2026.