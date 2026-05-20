La fragata F-111 «Bonifaz» alcanza un nuevo hito al encender sus generadores diésel en la ría de Ferrol

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La primera de las unidades de la serie F-100, la fragata F-111 ‘Bonifaz’, que se construye en los astilleros de Navantia en Ferrol, ha alcanzado un nuevo hito con el primer arranque de dos de sus cuatro generadores diésel, un paso decisivo hacia la autonomía energética del buque.

Según ha informado la compañía, la unidad, atracada actualmente en el muelle 10 de sus instalaciones ferrolanas, ha logrado generar electricidad por sus propios medios, un requisito esencial para avanzar en las pruebas de operatividad del sistema de propulsión. Este éxito se produce después de haber superado el encendido de los cuadros eléctricos con alimentación externa.

Los cuatro grupos diésel han sido desarrollados por la Fábrica de motores de Cartagena (Murcia), también perteneciente al grupo público.

La fragata cuenta con un sistema de propulsión que combina diésel-eléctrica y turbina de gas, dos motores eléctricos de 3,4 MW cada uno y una turbina de gas de 22 MW, lo que le permitirá operar en modo totalmente eléctrico, solo con turbina o de forma combinada.

PRÓXIMOS PASOS

Los próximos pasos previstos por Navantia incluyen el encendido del Sistema Integrado de Control de Plataforma, el arranque de los motores eléctricos propulsores en verano, la puesta en marcha de la turbina de gas y la conclusión de toda la planta de propulsión antes de que termine el año.

Paralelamente, el programa F-110 mantiene sus plazos con avances en el resto de unidades. La F-112 ‘Roger de Lauria’ se encuentra en fase final previa a su botadura, la F-113 ‘Menéndez de Avilés’ acumula 28 bloques en construcción y la F-114 ‘Luis de Córdova’ tiene previsto iniciar su fabricación en los próximos meses.

Con este nuevo hito, Navantia refuerza su posición como referente en tecnología naval avanzada e integración de sistemas complejos en programas estratégicos para la Armada española.