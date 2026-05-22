Navalia cierra su décima edición con más de 22.000 visitantes y anuncia Valencia como sede del Meeting 2027

La Feria Internacional de la Industria Naval (Navalia) ha cerrado este jueves su décima edición tras superar los 22.000 visitantes profesionales y ha anunciado Valencia como sede del Meeting empresarial que reunirá al sector en septiembre de 2027.

En un comunicado, la organización ha celebrado el «éxito» del evento, que ha registrado las mejores cifras de su historia, «consolidando definitivamente su posicionamiento como la principal feria naval de España y una de las más relevantes de Europa».

Al respecto, el presidente de Navalia, José García Costas, ha destacado que la edición de 2026 ha supuesto «un punto de inflexión» para la feria, tanto por las cifras alcanzadas como por el volumen de negocio y contactos internacionales generados durante los tres días de actividad.

«Navalia 2026 ha sido la mejor edición de nuestra historia», ha asegurado García Costas, quien ha confirmado que la feria ha superado los 22.000 visitantes profesionales, además de registrar los mayores datos de participación empresarial desde su creación, con 602 expositores y 1.200 marcas.

El presidente de Navalia ha subrayado, especialmente, la satisfacción trasladada de manera general por los expositores respecto al crecimiento del visitante internacional y a la calidad de los encuentros mantenidos durante la feria. En este sentido, la organización ha informado de que el 70% de las empresas participantes en esta edición ya han dejado reservado su espacio para la próxima cita, siendo «la mejor señal posible de confianza en el proyecto».

Tras hacer balance de la feria, celebrada en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) entre este martes y jueves, su director, Javier Arnau, ha anunciado que Valencia será la sede de Navalia Meeting 2027, el encuentro empresarial que se organiza en los años impares con un formato más orientado al networking, las jornadas técnicas y el análisis sectorial.

Arnau ha recordado que, antes de esa cita, se celebrará Navalia Summit en el primer semestre de 2027, un encuentro específico en Ferrol centrado en la industria de defensa. Posteriormente, en septiembre, Valencia tomará el relevo como sede del Meeting.

«El objetivo es el de siempre: reunir durante tres días a las principales empresas del sector naval nacional e internacional para compartir conocimiento, generar negocio y conocer de primera mano la realidad industrial y marítima de una zona estratégica de España como es Valencia», ha señalado.