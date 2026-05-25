Corte y desvíos de tráfico en la rúa Igrexa por obras de reparación de la calzada a partir del miércoles

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El Concello de Ferrol ha informado este lunes de que las obras de reparación de la calzada en la rúa Igrexa, a la altura del estacionamiento del Cantón, obligarán a introducir restricciones temporales en la circulación de vehículos pesados.

A partir de las 14:00 horas de este miércoles, 27 de mayo, y hasta la mañana del lunes 1 de junio, quedará prohibido el paso de vehículos con una masa en carga superior a 3.500 kilos en este tramo. Estos vehículos deberán desviarse en función de su sentido de circulación: los que accedan por la rúa Igrexa serán desviados por la Praza de Galicia, mientras que aquellos que circulen por la rúa Terra deberán hacerlo por la rúa Real. Estos desvíos estarán debidamente señalizados por la empresa encargada de los trabajos.

Durante el periodo de obras, el resto de vehículos podrá seguir circulando por la rúa Igrexa, aunque se producirá un estrechamiento de la calzada en la zona afectada. Para garantizar la movilidad, se habilitará una rampa provisional en la acera opuesta que permitirá el paso de turismos.